Holsteiner Schaufenster 2019

Peter Thomsen stolz über Sieg von Blüte mit Lea Schnepel bei der vierten Qualifikation Holsteiner Schaufenster Züchterpreis am 21. Juli beim Reitturnier „Heider Sommer“

Voller Freude und Stolz ist Peter Thomsen über den Sieg von Blüte - 10 -jährige Holsteiner Stute von Cristo/Cascavelle - mit Reiterin Lea Schnepel in der vierten Wertung Holsteiner Schaufenster Züchterpreis.

Lea Schnepel (RV Concordia a.d. Miele) war u. a. auch erfolgreiche Teilnehmerin bei der Holsteiner Schaufenster Jugendförderung 2015. Lea war mit Blüte und drei anderen Paaren fehlerfrei im ersten Umlauf und sie hatten als erste Starter im Stechen Null Fehler in der Zeit von 50,08 Sekunden. Dies haben die anderen drei Stechteilnehmer nicht toppen können. Auf Platz zwei kam Stella-Marie Clausen (RV Obere Arlau Behrendorf) mit Lipton CR - von Züchter Georg Clausen - in 0/53,94 und den dritten Platz belegt Sören Nissen mit Charigold in 0/55,52, der mit dem OS-Pferd nicht für das Ranking Holsteiner Schaufenster Züchterpeis punkten konnte. Punkte bekommen nur Züchter für ihre Holsteiner Pferde, die an den Qualifikationen in Wedel, Marne, Süderbrarup, Heide und Langstedt-Bollingstedt teilnehmen.

Hans-Jürgen Herzog sen. führt im Ranking auf Rang eins mit 29 Punkten. Er hat für seine 10-jährige Holsteiner Stute Billie Jean von Caretino/Capitol II mit Reiterin Anne Tuschke in Wedel 13 Punkte und in Süderbrarup für den Sieg 16 Punkte erhalten. Frauke Bahnsen - Züchterin vom 9-jährigen Holsteiner Wallach Colombo von Cachas/Clearway mit Reiter Peter Jakob Thomsen - folgt mit 27 Punkten auf Rang zwei und Uta Sponbiel steht als Züchterin von Coke - 9-jähriger Holsteiner Wallach von Calido/Quite Capitol) und Reiter Patrik Sillo - mit 25 Punkten auf dem dritten Rang.

Bei der Final-Qualifikation in Langstedt-Bollingstedt am 16. - 18. August geht es um den Titel Gesamtsieger Holsteiner Schaufenster Züchterpreis 2019.

K-I. Lindenau, 22.07.2019