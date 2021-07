Holsteiner Schaufenster (HS) 2021

Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung (HS-PJF)

Beim Reitturnier Süderbrarup geht es am Wochenende vom 16. - 18. Juli um Punkte bei der zweiten Qualifikation Holsteiner Schaufenster Pony- Jugendförderung und Holsteiner Schaufenster Züchterpreis

Foto: privat Reitturnier Holsteiner Pferdetag Elmshorn- Sieger und Platzierte HS-PJF

Führend im Ranking HS-PJF ist Lilian Zoe Rehm-Voss (Ostermorriger RFV), die mit ihrem Pony Solea Siegerin der ersten Qualifikation bei den Holsteiner Pferdetagen in Elmshorn war. In Süderbraup geht es nun am Samstag ab 16.45 Uhr um weitere Punkte. In der Einlaufprüfung - Pony-Stilspringen Kl. A*- können sich die Starter für die Qualifikationsprüfung - Pony-Springprüfung Kl. A** mit Stechen auf die Gegebenheiten einstellen und sich auf die Aufgaben vorbereiten. Den 14 besten Reitern des Rankings HS-PJF stehen Startplätze zum HS-Nord-Cup Elmshorn 2022 in Aussicht und vorab können sie an einem Lehrgang teilnehmen.

Die Züchter Holsteiner Pferde stehen am Sonntag, den 18. Juli im Springen Kl. S mit Siegerrunde im Rampenlicht, denn ohne Züchter keine Sportpferde. Für die Leistungen ihrer Pferde erhalten die Züchter Punkte im Ranking HS-Züchterpreis und es erwartet sie ein süffiger Ehrenpreis der Dithmarscher Brauerei. Frauke Bahnsen hatte im Jahr 2019 die höchste Punktzahl und wurde zuletzt seit 2013 mit den anderen Siegern eingetragen auf dem Wanderehrenpreis des Fördervereins für das Holsteiner Schaufenster.

Weitere Termine im Überblick

Reitturnier Langstedt-Bollingstedt 03. - 05. September 2021

Hinweis

HS Nord-Cup Elmshorn 2022 14. - 16. Januar 2022

Dietrich Lindenau

13.07.2021

Verein zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes SH e.V.

