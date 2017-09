HOOFWHISPERING - Verlosung von Original Lakota-Kunst

Facebook Twitter Website Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer von One Spirit,



wir möchten Sie heute gern über eine besondere Verlosung informieren: Jeri Baker, die Gründerin und Chefin unserer amerikanischen "Mutterorganisation" ist begeistert von der Unterstützung aus Deutschland und wollte sich dafür bedanken. Daher hat sie uns 2 original Lakota Ledger Art geschickt, welche wir unter allen Unterstützern verlosen möchten.



Was aber ist "Ledger Art"?

Unter Ledger Art versteht man Zeichnungen und Piktographien von Indianern, die diese zu Beginn der Reservationszeit mit Bleistift und Buntstiften in Kontobücher (Ledger) zeichneten, die sie von Weißen erhalten hatten. Papier oder gar Leder war für die Indianer schwer zu bekommen, daher wurden diese teils schon ausgefüllten Kontobücher verwendet. Daraus hat sich eine eigene Kunstrichtung entwickelt. Ursprünglich wurden diese Piktographien auf die Außenhäute der Tipis, Schilde, Decken etc.gemalt.

Also eine Kunstform, die traditionelle Darstellungsformen mit modernen Einflüssen verbindet und sich auch mit der heutigen Zeit auseinandersetzt. Auf alle Fälle etwas ganz besonderes!!

Da "unsere" Kunstwerke noch mit der Post unterwegs sind, hier einige Beispielbilder:

Wir verlosen 2x je 1 "Kontobücher-Kunst" unter allen Spendern, die mindestens 20 Euro an eines unserer Programme spenden (das Geld muss bis 30.09. auf unserem Konto sein). Wer mehrere "Lose erwerben" möchte, muss also 40 oder 60 Euro (für 2 oder 3 "Lose") spenden. Die Gewinner werden am 1.10.2017 gezogen.



Wir danken Ihnen allen für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Glück!!