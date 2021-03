Horse-Personalities aus Natural Horsemanship - "Am Allerwertesten vorbei?"

Ja tatsächlich, von den Horse-Personalities aus dem Natural Horsemanship dachte ich, dass sie mir am Allerwertesten vorbeigehen. Mir war das einfach zu simpel, zu wenig differnziert. Und ich mag einfach nicht mein Pferd vor mir sehen und denken, ah leftbrain-Extrovert, also was tu ich jetzt mit dir? Ich will meine Pferde in ihrem Wesen wahrnehmen und nicht als irgendwas, das so ungefähr einen Viertel der ganzen Pferdepopulation betrifft. Ich sehe ja meinen Mann und meine Kinder und meine Freunde auch nicht als ihr Sternzeichen oder eine sonstige Typisierung - es gibt ja viele davon. Deswegen war ich auch - offen gestanden - skeptisch was da von Jenny und Peer kommen würde. Wir haben natürlich darüber gesprochen auch schon anlässlich der Weihnachts-Konferenz. Und siehe da: Wir mögen alle vier keine Schubladen, mit alle vier meine ich Jenny, Peer, Mera und mich. Und natürlich können sie dennoch als Denkmodell für eine Orientierung wertvoll sein. Jenny und Peer haben das Modell auch nicht einfach übernommen sondern selbst eines aufgebaut. Und das gefällt mir viel viel besser. In dem kurzen Video erfährst du einige Gedanken dazu - es ist aus dem ersten Modul des Kurses, den Jenny und Peer für uns gezaubert haben. Ich bin echt davon angetan. Gedanken zu Pferde-Persönlichkeiten von Jenny und Peer (Einführung zu Jenny und Peer von Mera) from Antoinette Hitzinger on Vimeo. Schau mal rein - ich freu mich riesig auf diesen Kurs. Jetzt ist er noch mit Rabatt zu haben, aber nur über diesen Link: Jetzt zum Kurs mit Rabatt Viel Freude damit! P.S. Unser Kurs der Woche, persönlich betreut von Jenny und Peer: Zum Kurs der Woche mit Rabatt "Pferde-"Persönlichkeiten" und Motivation Pferde „einfach“ richtig verstehen und motivieren mit Jenny & Peer In diesem großartigen Onlinekurs geht es zunächst darum, Pferde besser zu verstehen, um die Basis für eine feine Kommunikation und echte Verbindung zu schaffen. Auf der einen Seite liegt der Fokus darauf, uns selbst zu schulen, um wertfreier zu beobachten und wahrzunehmen. Auf der anderen Seite vermitteln wir Ideen, die dabei helfen, die wirkliche Persönlichkeit des Pferdes zu erkennen und die sich hieraus ergebenden Besonderheiten auch im Training und für ehrliche Motivation zu nutzen. Jenny & Peer haben unabhängig voneinander 2000 begonnen sich mit dem Natural Horsemanship zu befassen und einen besseren Umgang mit ihren Pferden zu finden. In den letzten Jahren sind die beiden vor allen durch Jean-Francois Pignon und Elsa Sinclair beeinflusst worden. Jenny durfte sogar die deutsche Stimme in Elsa´s Film „Taming Wild“ übernehmen. Sie bezeichnen sich selbst als Lehrer für Natural Horsemanship, weil sie vorrangig Menschen unterrichten und nicht Pferde trainieren. Je besser Menschen und Pferde sich verstehen und je mehr sich Pferde von ihren Menschen verstanden fühlen, umso sicherer, ruhiger, harmonischer und liebevoller wird die Beziehung und der gemeinsame Umgang werden. Folgende Module findet ihr in diesem Kurs: Pferde (Persönlichkeiten) verstehen Pferden helfen Was ist Motivation? Pferde ehrlich motivieren Bis kommenden Sonntag, den 7. März 2021 gibt es ihn zum Vorzugspreis über die Plattform von 4myhorse. Zum Kurs der Woche mit Rabatt "Pferde-"Persönlichkeiten" und Motivation Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

