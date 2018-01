HORSEANALYTICS VERÖFFENTLICHT INNOVATIVE PACERAPP - Reittraining objektivieren mit dem Smartphone

Pressemitteilung



HORSEANALYTICS VERÖFFENTLICHT INNOVATIVE PACERAPP ALS OPEN BETA VERSION



 Das Startup HorseAnalytics launcht sein erstes Produktpaket als Open Beta Version bestehend aus PacerApp und Schabracke auf der Messe Pferd & Jagd in Hannover.

 Das Programm sammelt Bewegungsdaten des Pferdes, wertet sie aus und lässt so Optimierungspotenziale für das Reittraining erkennen.

 PacerApp und Schabracke sind für den diesjährigen, im Rahmen der Messe ausgelobten Produktpreis „INNOVATION PFERD“ nominiert.

 Noch bis März steht die PacerApp Nutzern als Open-Beta-Version kostenlos zur Verfügung 





Reittraining objektivieren mit dem Smartphone



Das Hannoveraner Startup-Unternehmen HorseAnalytics veröffentlichte auf der Messe Pferd & Jagd vom 07.-10.12.2017 in Hannover sein erstes Produktpaket bestehend aus PacerApp und einer Schabracke mit spezieller Tasche für das Smartphone als Open Beta Version. Mit der Produktkombination ist es möglich, beim Reiten Bewegungsdaten des Pferdes zu sammeln, verschiedenste Parameter durch die App auswerten und analysieren zu lassen und somit das Reittraining effektiv zu verbessern. Die einzigartige Smartphone-Anwendung für Android und iOS samt Schabracke ist zudem für den von der Messe ausgelobten Produktpreis „INNOVATION PFERD“ nominiert worden.



„Die PacerApp ist das Ergebnis einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit unter anderem mit der Leuphana Universität Lüneburg, Microsoft und dem Niedersächsischen Landesgestüt Celle“, erklärt Enri C. Strobel, Gründerin und CEO von HorseAnalytics. „Die App erlaubt einen objektiven Blick auf das tägliche Reittraining und hilft dabei, unsere Pferde noch besser zu verstehen – bislang gibt es kaum vergleichbare Angebote am Markt.“

Mithilfe der in modernen Smartphones integrierten Bewegungssensoren, über maschinelles Lernen und Auswertungsalgorithmen, welche zusammen mit den Partnern aus Wissenschaft und Forschung entstanden sind, können Reiter viel Wissenswertes über ihr Training erfahren: So lassen sich Gangarten, Trainingsaufbau, -dauer und -intensitäten, die Ausgewogenheit des Trainings auf der rechten und linken Hand sowie weitere Parameter erfassen und analysieren. Die Ergebnisse werden übersichtlich aufbereitet in der App dargestellt. Die intuitive Benutzerführung und leicht verständliche Aufbereitung der Ergebnisse ermöglichen dabei einen barrierefreien Zugang zur App auch für ungeübte Smartphone-Nutzer. Reitbeteiligungen und Stall-Freunde können die App ebenfalls nutzen – das erleichtert Austausch, gemeinsame Absprachen und individuelle Optimierung. Künftig sollen den Nutzern der App auch Reitübungen zur Variation des täglichen Trainings und Reitprogramme in Anlehnung an die Richtlinien der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zur Verfügung stehen. Weitere Funktionen und Produkte sind geplant.



Mit der Veröffentlichung startet die Open-Beta-Phase der App, die seit September 2017 von einem bislang geschlossenen Kreis aus 95 Nutzerinnen und Nutzern intensiv getestet wurde.

Während der Open-Beta-Phase werden letzte Kompatibilitätsprobleme beseitigt, die sich erst in der massenhaften Anwendung zeigen. „Wir werden regelmäßig und so schnell wie möglich Updates zur Verfügung stellen“, sagt Strobel. Noch bis März steht die PacerApp Nutzern kostenlos zur Verfügung.



Ende 2017 erfolgte die Nominierung für die Auszeichnung „INNOVATION PFERD“ auf der Pferd & Jagd 2017



Über HorseAnalytics



Die Vision von HorseAnalytics ist es, Pferde jederzeit zu begleiten und ihr Wohlergehen sowie ihre Gesundheit mittels moderner Technik zu verbessern. Dies geschieht über einen eigens entwickelten Sensor, den Pacer. Damit kann sich der Halter auch aus der Ferne über Aktivitäten und Krankheitsanzeichen seines Pferdes informieren.

Das interdisziplinäre Team aus Datenanalysten, Entwicklern sowie Partnern aus den Bereichen Neue Technologien sowie dem Pferde- und Reitsport rund um die Gründerin Enri C. Strobel hat dazu die vorgestellte „PacerApp mit Schabracke“ entwickelt.

Die HorseAnalytics GmbH wurde am 14. Oktober 2016 gegründet. Die erste Vorstellung des Pacers erfolgte auf der Messe Pferd & Jagd in Hannover im Dezember 2016. Die erste BetaTest Phase mit 95 Pferdebesitzerinnen und -besitzern, Reiterinnen und Reitern begann im Juli 2017.

Das Trainings-Monitoring per App für Android und iOS ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Die zugehörige Schabracke ist im Online Shop erhältlich.