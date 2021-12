Horsemanship: Die Geheimnisse des Tellington-Touch - 50 Jahre Weltmesse des Pferdesports

Mit ihrem ersten Equitana-Auftritt 1975 sorgte sie bereits für Furore: Nur am Halsring dirigierte sie ihr Pferd über verschiedene Hindernisse. Für die damalige Zeit eine scheinbar lebensgefährliche Mutprobe. In den 80er Jahren entwickelte Linda Tellington-Jones ihre eigene Trainings-Methode, die sie weltbekannt machte. Was die Kombination aus Körperarbeit (TTouch), Bodenarbeit (Lernparcours), Reiten und Ausrüstung so erfolgreich macht und welche Philosophie dahintersteckt, kann Linda Tellington-Jones am besten selbst erklären: