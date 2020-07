Horses & Dreams Entertainment führt die Lehrserie "Die Alten Meister" weiter

Frank R. Henning hat sein Leben den Pferden, dem Pferdesport und der Serie „Die Alten Meister“ gewidmet. Für ihn Stand das Pferd im Vordergrund und das Bewusstsein Pferde artgerecht auszubilden, zu fördern und zu trainieren. Diese Leitidee prägt die renommierte Lehrreihe bis heute.



Seit nunmehr 25 Jahren gab Frank R. Henning den „Alten Meistern“ ein Gesicht und eine Plattform, nun wird die nationale Serie mit 13 Stationen von der Horses & Dreams Entertainment GmbH weitergeführt. „Es war Franks Wunsch, dass diese, für den Reitsport so wichtige Lehrreihe, auch nach seinem Tod weitergeführt wird“, betont Ehefrau Christina Henning. Mit der Familie Kasselmann verbindet die Familie Henning seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Aus dieser Freundschaft entstand die Idee, das Netzwerk der Familie Kasselmann zu nutzen um „Die Alten Meister“ weiterleben zu lassen. „Es ist mir eine Ehre, diese großartige Lehrreihe unter unsere Fittiche zu nehmen und in Franks Interesse weiter zu führen“, erklärt Ullrich Kasselmann. Wer die Veranstaltungen, die ab dem 14.09.2020 wieder stattfinden sollen von nun an moderiert, steht bis dato noch nicht fest, es werden allerdings schon vielversprechende Gespräche geführt.



„Wir freuen uns zusammen mit Christina die Serie in diesem Jahr unter den gegenebenen Umständen bestmöglich umzusetzen“, betont Francois Kasselmann, „Frank hat sich gewünscht, dass wir gemeinsam diese besondere Serie für den Reitsport weiterentwickeln und gemeinsam die klassische Ausbildung von Pferden an viele Reitsportinteressierte weitergeben.“



Save the Date:



14. September 2020 Bad Homburg mit Helen Langehanenberg

21. September 2020 Winsen/Aller mit Monica Theodorescu

22. September 2020 Schenefeld mit Christoph Koschel

28. September 2020 Goch mit Isabell Werth

29. September 2020 Salzkotten mit Hubertus Schmidt

12. Oktober 2020 Chieming-Hart mit Michael Klimke

13. Oktober 2020 München mit Michael Klimke

26. Oktober 2020 Ankum mit Monica Theodorescu

23. November 2020 Durmersheim mit Michael Klimke



Alle weiteren Informationen und Anmeldeformularen finden Sie unter: www.henning-reitevents.de/die_alten_meister.html