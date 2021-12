HORSICA 2022 - NEUER TERMIN: 02. - 04.09.2022

Foto/Logo: M&M Projektplanungs GmbH

Auf Grund der aktuell unsicheren Situation haben wir uns entschlossen, die HORSICA 2022 zu verschieben auf das Wochenende vom 02. – 04. September 2022.

Der bisher geplante Termin im März 2022 entfällt.

Grund dafür ist die aktuelle Corona-Situation. Wir alle haben derzeit keine Planungssicherheit, es gibt keine belastbaren Fakten, die uns eine Vorbereitung für eine Messe im März mit gutem Gefühl ermöglichen. Auch Akteure, Reiter, Referenten und Helfer und Sie als Besucher sind verunsichert.

Wir sind dankbar, dass die Messe Kassel uns schnell einen neuen, günstig gelegenen Termin zugesagt hat, an dem es keine hinderlichen Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen gibt und der in einem Zeitfenster liegt, das erfahrungsgemäß gute Chancen für eine einschränkungsfreie Planung bietet. Daher haben wir im Interesse aller Pferdefreunde frühzeitig die Entscheidung getroffen, den Zeitpunkt zu verschieben, um Anfang September mit einem guten Gefühl, einem tollen Programm, einer faszinierenden Abendshow und viel Freude in Kassel zu starten!

Die HORSICA soll ein echtes Erlebnis werden und uns allen Spaß machen – das ist unser Ziel.

Ihnen alles und Ihren Pferden wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit sowie Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

Messe & Marketing GmbH – Ihr HORSICA-Team

Arnold Thomsen-Koch, Janne Ovens und Birgit Wolf

