HS Pony-Jugendförderung + HS Züchterpreis

Gesamtsiegerin Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung 2019 - Laura Manukian mit Pony Laudatio Con Dia WE. Foto: privat

Mit Ziel Nord-Cup Elmshorn 2021 (15.-17. Januar) werden auf insgesamt vier Stationen die Qualifikationen der Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung (HS-PJF) und Holsteiner Schaufenster Züchterpeis (HS-ZP) für das Holsteiner Schaufenster 2020 in der 9. Saison ausgetragen. Die Tour in der Kl. L für Reiter bis 18 Jahren wird ausgesetzt aufgrund der zu geringen Beteiligung und der vielen anderen Serien.

Der Verein zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes Schleswig-Holstein - Trägerverein für das Holsteiner Schaufenster - ist erstmals Gast auf den Turnieren in Mildstedt, traditionsreiches Reitturnier nahe Husum mit Prüfungen bis zur Klasse S auf dem neuen Ebbe-Flut-Platz und bei den Holsteiner Pferdetagen in Elmshorn mit Landeschampionaten, Stutenschau und Fohlenauktion.

Der Auftakt der Serien Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung (HS-PJF) und Holsteiner Schaufenster Züchterpeis (HS-ZP) ist beim Reitturnier des RuFV Mildstedt vom 01. Mai - 03. Mai. Beim Pfingstturnier in Wedel (29. Mai - 01. Juni), wo das Holsteiner Schaufenster von Beginn an Gast ist, wird die zweite Qualifikation HS-ZP ausgetragen. Für die Ponyreiter ist die zweite Qualifikation HS-PJF bei den Holsteiner Pferdetagen in Elmshorn vom 11. Juni - 14. Juni. Dann geht es mit der dritten Qualifikation HS-PJF und HS-ZP zum Reitturnier nach Süderbrarup (der 10. - 12. Juli). Dieses Turnier ist auch eines der traditionsreichen Turniere mit ländlichem Charme und das Holsteiner Schaufenster ist hier ebenfalls von Beginn an als Gast mit den Qualifikationen. Die Final-Qualifikationen finden für die Ponyreiter (HS-PJF) wie auch für die Züchter (HS-ZP) beim Reitturnier in Langstedt-Bollingstedt (14. August - 16. August) statt, bei dem das Holsteiner Schaufenster nun zum dritten Mal das Finale austrägt.

Die Ponyreiter Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung bis 16 Jahren haben bei den insgesamt vier Qualifikationsprüfungen zunächst jeweils als Einlaufprüfung ein Stil-Pony-Springen Kl. A* zum Kennenlernen des Platzes und Umgebung und als Qualifikationsprüfung ein Pony-Springen Kl. A** mit Stechen, damit auch das Reiten nach Fehler + Zeit unter Wettbewerbsbedingungen bewältigt wird. Für diese Leistungen gibt es Punkte im HS-PJF Ranking.

Im letzten Jahr war Laura Manukian mit ihrem Pony Laudatio Con Dia WE mit insgesamt 46,5 Punkten Gesamtsiegerin Holsteiner Schaufenster 2019 vor Sophie Wille (43,5 Punkte) und Vivien Beil (41 Punkte). Als Ansporn und Belohnung bekommen die besten 14 Ponyreiter einen Lehrgang sowie Startplätze beim Nord-Cup Elmshorn 2021 vom 15. - 17. Januar in der Fritz-Thiedemann-Halle des Holsteiner Verbandes.

Beim Holsteiner Schaufenster Züchterpreis werden die Punkte den Züchtern für ihre gestarteten Holsteiner Pferde in den Qualifikations-Prüfungen der Kl. S gutgeschrieben. Für den Gesamtsieger gibt es ein Faß Dithmarscher und den Wanderehrenpreis des Fördervereins. Im letzten Jahr konnte sich bei 46 teilnehmenden Züchtern Frauke Bahnsen mit ihrem Holsteiner Wallach Colombo von Cachas/Clearway und Reiter Peter Jakob Thomsen mit 39 Punkten an die Spitze des Ranking HS-ZP setzen. Hans-Jürgen Herzog sen. war mit 29 Punkten für seine Holsteiner Stute Billie Jean von Caretino/Capitol II mit Reiterin Anne Tuschke auf Platz zwei im Ranking vor Hans-Joachim Kahl mit 28 Punkten für die Holsteiner Stute Caradossa von Cachas/Carthago mit Reiterin Marieke Reimers, die auch schon bei der Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung als Ponyreiterin äußerst erfolgreich war u. a. mit Pony Melvin.

In der 9. Saison Holsteiner Schaufenster 2020 werden sich wieder viele talentierte Reiter und Pferde präsentieren - seien Sie dabei!

Die Stationen Holsteiner Schaufenster 2020 in der Übersicht

Mai - 03. Mai Turnier Mildstedt HS-PJF und HS-ZP Mai - 01. Juni Pfingstturnier Wedel HS-ZP Juni - 14. Juni Holsteiner Pferdetage HS-PJF Juli - 12. Juli Reiturnier Süderbrarup HS-PJF und HS-ZP August - 16. August Reitturnier Langstedt HS-PJF und HS-ZP - Finale - 17. Januar 2021 Nord-Cup Elmshorn 2021 HS-PJF + HS-ZP

Weitere Infos gibt es auf www.holsteiner-schaufenster.de mit aktuellen Rankings, Ergebnislisten, Parcoursskizzen etc.

K-I. Lindenau