Hufe-Rätseln an der Wärme?

Magst du miträtseln? Du siehst hier und unten einen rechten Hinterhuf. Die Frage dazu: was könnte hier schmerzen bzw stören und das Pferd hindern, einerseits mehr Last aufzunehmen und andererseits mehr Schub zu entwickeln? Claudia schreibt dazu: Gerade bei Pferden, die sehr anfällig für Muskelverspannungen sind oder bereits nachgewiesene Muskelstoffwechselerkrankungen haben (PSSM) oder immer diffus lahmen (Hufrehe?), ist den Hufen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Bei schon geringen Schmerzen schlittern sie sehr rasch wieder in ihre Verspannungen oder können einen Reheschub zB auslösen. Stress generell, aber auch Stress durch Hufschmerzen sind unbedingt zu vermeiden - im Prinzip natürlich bei allen Pferden! Die Auflösung zu diesem rechten Hinterhuf sende ich dir in einem der nächsten Mails. Hier ist noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Auflösungsvideo zu einer unserer anderen Blickschulungsaufgaben. Die Hufe unten gehören zu einer 24jährigen Stute, die mit katastrophalen Hufen zu ihrer jetzige Besitzerin kam. Da konnte schon viel verbessert werden. Aber es ist noch nicht alles bequem für die liebe Stute. Falls du zum Blickschulungskurs zu den Hufen noch dabeisein möchtest, im Moment macht es noch Sinn dazuzukommen und live mitzulernen. Du kannst dort auch Bilder und Videos deines Pferdes einreichen falls du möchtest - und bekommst die fachfrauische Beurteilung von Claudia Bendela. Mehr zum Blickschulungskurs zu den Hufen erfahren Und hier noch ein paar Bilder von meinen 3 Jungs von vorgestern - die schönen Seiten des Winters. Meine 3 Jungs, 3 ganz verschiedene Pferdepersönlichkeiten. Yisr al Hawah, der Araber, Tari, der Lipizzaner und Parys, der Huzule. Ich bin wiedermal verliebt. Zum hundertundvielsten Mal. Ich wünsche Dir ein zauberhaftes Winterwochenende. P.S. In unserer Facebook - Gruppe wird schon fleissig geguckt, werden die Quizfragen zu den eingestellten Hufbildern und Pferdevideos beantwortet und die Kommentare sind begeistert: Vielen Dank für diesen tollen Kurs, ich bin ganz begeistert!! Und vielen Dank auch für das Beispiel der Tinker-Stute. oder: Halloooo Antoinette. Vielen Dank für den tollen Hufkurs! Ich bin ganz gehyped Mehr zum Blickschulungskurs zu den Hufen erfahren Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

