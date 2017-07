Hufflüsterer Bernhard macht auf Brot - die Bäckerei Hauer in Grünwald im Visier

Anzeige

Hufflüsterer Bernhard macht auf Brot

oder, die Bäckerei Hauer in Grünwald im Visier

Abgetriftet? Hat Hufflüsterer Bernhard Schormair wirklich sein geliebtes Pferde Metie verlassen? Wieso macht er nun auf Brot, Brezn und Erdbeerkuchen? Was hat er mit der bekannten Bäckerei Hauer in Grünwald zu schaffen? Woher kennt er Bäckerei Chef Bernd Kranich und interviewt ihn gleich auch noch vor der Kamera?

Fragen über Fragen - hier die Antwort:

"Pferde sind mein Leben" so sagt Bernhard immer wieder. Doch wieso ist er nun in der Backwarenszene im Einsatz? Tja, als bekennender und guter Esser kommt man zwangsläufig immer wieder mit dem täglichen Brot in Berührung. So auch der Hufflüsterer. Und Brot esse ich oft und in allen Varianten. auch süssen Teigwaren aller Art bin ich (leider) nicht abgeneigt. Und Kuchen oder Torten, daran darf ich gar nicht denken, da nehme ich vom darüber reden schon zu.

Ich kann ja auch gar nix dafür. Denn, groß geworden bin ich mit dem Hit, der damals oft von Franzl Lang und Co. gesungen wurde " Mach ma Brozeit, Brotzeit ist die schönste Zeit, weil uns dann die Arbeitszeit, gleich viel mehr besser gfreit". Brot und Brotzeit gehören zusammen und was gibt es Schöneres, als an ein schönes, gutes knuspriges Brot zu denken? O.k. ein frisches Bier darf natürlich dazu auch nicht fehlen.

Aber heute, wie ist es heute? Gibt es heute überhaupt noch ein gutes und vor allen Dingen gesundes Brot? Das ist doch die Frage? Heute, wo das meiste Brot aus riesigen Brotfabriken, also aus industriellen Großbetrieben kommt, kann man da nicht mehr ganz so sicher sein. Und die Skandale um manche dieser Betriebe tragen da auch noch ihr besonderes Scherflein bei. Scheinbar gibt es gar kein ehrliches und gutes Brot mehr?

Interessiert hat es mich schon, ob es noch gutes Brot wie früher wo gibt, aber groß nachgeforscht hätte ich jetzt darüber auch nicht gerade. Wenn da nicht Reiter und Pferdefreunde von mir, oder besser vom ganzen HUFGEFLÜSTER Team, aufgetaucht wären mit der Aussage, daß sie, bzw. das Familienoberhaupt Bernd Kranich eine bestens bekannte Bäckerei im Münchner Villenvorort Grünwald übernommen haben.

Und wie es so ist, kam bereits bei der Wiedereröffnungsfeier, wo HUFGEFLÜSTER eingeladen war, schnell der Gedanke auf, daß man hier doch auch einen richtigen Trailer benötigen würde. In der Verpflichtung war ich eh, denn Bernds Frau Susanne und seine Tochter Andrea waren ebenfalls besonders einsatzfreudig in der Filmproduktion für unsere FLÜSTIS Media Produktion im Einsatz. So stand der Entschluß schnell fest - HUFGEFLÜSTER produziert den neuen Bäckerei Clip für Hauer.

Daß daraus dann gleich ein richtiger kleiner Film geworden ist, hat die Situation vor Ort so ergeben. Denn es gibt viel zu sagen über die Bäckerei Hauer und über wirklich gutes Brot. Denn nun weiß ich es auch, es gibt es noch, das echte, gesunde Brot wie in früheren Zeiten. Nur muß man heute extra danach suchen. Im Supermarkt um die Ecke gibt es das leider nicht. Da muß man schon in eine richtige Bäckerei gehen, so wie zum Beispiel in die Bäckerei Hauer in Grünwald.

Gut, daß es auch heute noch richtige Bäckereien so wie früher gibt!

Hufflüsterer Bernhard

P.s. hab gar nicht gewußt, daß auch Filme ohne Pferdethema so viel Spaß machen können...

Und hier gleich der Film "mit Geschmack" dazu:

Eine Andrea Kranich Produktion

Idee: Susanne, Bernd und Bernhard

Drehort. Bäckerei Hauer, Inhaber Bernd Kranich, Marktplatz 7, 82031 Grünwald, Tel. 089 6413428

Moderation: Bernhard Schormair

Kamera: Andrea Kranich, Robert H. Houben, Bernhard Schormair

Film und Schnitt: Andrea Kranich

Redaktion: HUFGEFLÜSTER