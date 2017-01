HUFGEFLUESTER Pferdepodcast

- Pferdefütterung im Wechsel der Jahreszeiten -

Ein Interview mit David Wewetzer von der VFD:

Ein Audio Radio Interview von Haustierradio

mit Moderator Wolfgang Wissenbach von der Serie Stallgeflüster

Hier geht es direkt zu dem interessanten Audio Beitrag KLICK MICH

Fütterung ist eigentlich immer das Thema für die Pferdehalter - die richtige Pferdefütterung ist lebensnotwendig und gesundheitserhaltend für das Pferd - der große Pferdeverband VFD bietet hier mit Seminaren und Workshops Hilfestellung an - David Wewetzer von der VFD gibt in diesem Podcast viele interessante Infos zu Pferdefütterung im Wechsel der Jahreszeiten dazu...

Einige Seminare werden auch von dem bekannten Pferde Fütterungsfachmann Dietbert Arnold als Refernt begleitet. Arnold ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Pferdezucht und -haltung, Berufsschullehrer für Pferdewirte in Bremen, Autor von Fachbüchern, Fachsoftware und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, ehrenamtliches Mitglied in mehreren Prüfungskommissionen des Berufes Pferdewirt. http://www.hippologe.de

Infos zu den nächsten Fütterungsseminaren gibt es hier in der Rubrik Veranstaltungen http://www.vfdnet.de