HUFGEFLÜSTERTV auf der Pferdemesse EQUITANA 2017

HUFGEFLÜSTER TV

auf der Pferdemesse

EQUITANA 2017

Natürlich ist auch unser HUFGEFLÜSTER auf der EQUITANA 2017 in Essen, der weltgrössten Pferdemesse vertreten. Hufflüsterer sind die ganze Woche über auf dem großartigen Pferdeevent. Stützpunkt ist an den Werktagen der Messestand der VFD - die VFD präsentiert sich im Rahmen der Gemeinschaft von Standpunkt.Pferd mit ihrem Stand in Halle 2 F26/F27. Wir berichten auch live über die Messe via Pressemitteilungen und aktuellen Videos und Fotos.

HUFGEFLÜSTER TV berichtet ebenfalls vor Ort in drei TV Fernsehkanälen:

EQUITANATV: Pferdemesse TV zur Weltmesse des Pferdesports:

BLOGPFERDTV: die Filme der Vlogs der Pferde Webstars

PFERDEMESSETV: der TV Kanal zu den Pferdemessen allgemein:

Viel Spaß auf und Mit der EQUITANA wünscht das Team von HUFGEFLÜSTER!

Hufflüsterer Bernhard