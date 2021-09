Sichern Sie sich jetzt exklusive Pferdeanhänger-Angebote in Gersthofen

Pferdefans und Reitsportler aufgepasst. Vom 8. bis 17. September ist es soweit. Der Humbaur Werksverkauf in Gersthofen öffnet seine Pforten für ein ganz besonderes Event. Auch dieses Jahr findet die hauseigene Messe statt. Auf die Besucher warten nicht nur schicke Ausstellungsstücke, sondern auch unschlagbare Angebote. Denn auf das gesamte Pferdeanhängerprogramm gibt es satte Rabatte.

Der Werksverkauf der Humbaur GmbH in Gersthofen ist für viele Reitsportler und Pferdefans die erste Anlaufstelle in und um Augsburg für den Kauf eines neuen Pferdeanhängers. Dank der breiten Modellpalette bietet der Familienbetrieb für alle Wünsche und Anforderungen das passende Transportvehikel. Allen gemein: die Sicherheit für Mensch und Tier. Denn das Thema Pferdeanhänger ist für das Gersthofener Unternehmen mehr. Mit voller Leidenschaft arbeiten die Mitarbeitenden daran, die bestehenden Modelle noch besser zu machen und mit durchdachten Details auszustatten. Das merkt man. Beispielsweise am patentierten EquiGuard® Transportsicherheits-System. Viele Modelle sind damit bereits in Serie ausgestattet und heben das Thema Panikentriegelung auf ein neues Level. Damit sich jeder selbst ein Bild machen kann, findet auch dieses Jahr die hauseigene Messe statt. Dabei halten die „Humbaur Aktionstage – Ab in den Sattel!“ spannende Angebote bereit.

Sichern Sie sich tolle Aktionsangebote – Finden Sie Ihren Pferdeanhänger

Für die Aktionstage im eigenen Haus hat sich Humbaur so einiges einfallen lassen. Auf die Besucher warten zahlreiche Ausstellungsstücke und interessante Messepreise. Das Besondere: die Aktion gilt für das gesamte Pferdeanhängerprogramm. Ein Highlight ist der Equitos Alu Plus. Das robuste Einsteigermodell bietet Platz genug für zwei Pferde und kommt bereits mit attraktiven Zusatzfeatures vom Band. Er ist mit dem bewährten EquiDrive®-Fahrwerk ausgestattet, welches bereits mit Radstoßdämpfern versehen ist. Damit hat der Pferdeanhänger schon im Serienzustand die Tempo-100-Zulassung (für Deutschland) dabei. Beim Boden setzt der Familienbetrieb auf den verrottungsfreien AluBiComp-Boden. Auf den gibt es sogar ganze 15 Jahre Gewährleistung gegen Verrottung. Das, sowie der eingeklebte und versiegelte Gummiboden und der Seitentrittschutz, sorgen für eine lange Lebensdauer des Aluminiumanhängers. Weitere Besonderheit ist die abschließbare Sattelkammer, die einem Trensenhalter, einem Spiegel und einem Netz ausgestattet ist. Der integrierte Sattelsatter ist ausziehbar, sodass der Sattel bequem und einfach aufgelegt werden kann. Das ist natürlich noch längst nicht alles. Am besten verschafft man sich vor Ort selbst einen Eindruck und entdeckt gleich viele weitere Modelle.

Humbaur EquiGuard® – gerade im Ernstfall schnell reagieren

Die Sicherheit der Pferde, gerade beim Transport, ist enorm wichtig. Ein einfaches Sichern und Entsichern ist daher entscheidend. Mit dem patentierten EquiGuard® Transportsicherheits-System macht das Gersthofener Unternehmen das Reagieren, gerade wenn es schnell gehen muss, zum Kinderspiel. Die Panikentriegelung kann mit nur einer Handbewegung in Sekundenschnelle geöffnet werden. Ganz ohne Werkzeug oder Hilfsmittel. So können die Tiere im Fall der Fälle schnell aus dem Hänger geführt werden. Das Besondere: auch das Verriegeln ist mit einem leichten Druck möglich. Für noch mehr Komfort kann die Entriegelung auch von innen ausgelöst werden. Das ist angenehm – für Mensch und Tier.

Der Humbaur Pegasus – für den besonderen Pferdetransport

Ein Pferdeanhänger der ganz besonderen Art ist der Pegasus. Er setzt auf einen hochwertigen Poly-Aufbau und ein exklusives Design. Damit sorgt er für ein nahezu neues Transporterlebnis. Der Luxusanhänger besticht durch seine stimmige Formsprache und seinem enormen Platzangebot. So bringt er eine Innenhöhe von 2370 mm mit. So haben selbst große Pferde ausreichend Kopf- und Ohrenfreiheit. Weiteres Plus: die Innenbreite von 1710 mm. Auch das ermöglicht den komfortablen Transport der Tiere und das angenehme Versorgen im Anhänger. Mit der extrahohen Einstiegstüre können auch Reiter, Besitzer und Co. den Pegasus bequem Beladen. Mit diesem Pferdeanhänger transportiert man seine Pferde entspannt und sicher. Mit Stil. Gerade große Pferde werden die standesgemäße Fahrt mit dem Pferdeanhänger genießen.

Entdecken Sie jetzt den Humbaur Pegasus »

Humbaur Aktionstage – im Überblick

8. bis 17. September

Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Samstags, den 11.09.2021, von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Dieselstraße 27, 86368 Gersthofen

Unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regelungen

Besucher können gespannt sein auf die Humbaur Aktionstage – Ab in den Sattel in Gersthofen*. Neben einem umfangreichen Service und einer ausführlichen Beratung warten spannende Pferdeanhänger-Aktionsangebote auf Reiter, Pferdesportler und Pferdebegeisterte. Dank der breiten Modellpalette vom Einsteigermodell bis hin zum Luxuspferdeanhänger findet jeder den optimalen Anhänger für seinen Einsatzzweck, seine Anforderungen, sein Budget und sein Zugfahrzeug. Besucher in Gersthofen können viele Anhänger direkt vor Ort unter die Lupe nehmen und auf Herz und Nieren prüfen.

* Da die hauseigene Messe zeitgleich mit der Americana in Augsburg startet, wird Humbaur dieses Jahr dort vor Ort nicht vertreten sein.

