Humbaur auf dem Festival des Pferdesports

Equitana Open Air 2021 – für Reiter und Pferdefreunde

Endlich ist es soweit: die Equitana Open Air in Neuss 2021 ist eine der ersten Messen dieses Jahr, die ihre Tore öffnet. Der Anhänger- und Kof-feraufbautenspezialist aus Gersthofen ist natürlich mit dabei und wird durch den Exklusiv Partner Pegasus Anhänger Schnee GmbH vertreten. Das Event ist die perfekte Kombination aus Messe und Sport. So warten zahlreiche Wettbewerbe, packende Unterhaltung und tolle Shopping-Möglichkeiten unter freiem Himmel auf die Besucher.

Egal, ob Groß oder Klein, Reiter, Pferdebesitzer oder Tierfan. Die Equitana Open Air in Neuss ist ein spannendes Event, welches mit viel Unterhaltungsfaktor lockt. Von Lehrstunden wie „Mit Sicherheit richtig verstanden“ zum Thema Freiheitsdressur und Zirzensik oder mit Günther Fröhlich zur Ausbildung mit und an der Doppellounge, das Programm ist vielfältig. Webstar Conventions mit gefragten Persönlichkeiten gehören ebenfalls mit dazu. Langweilig wird es den Besuchern auf keinen Fall. Mit vor Ort ist der Humbaur Exklusiv Partner Pegasus Anhänger Schnee GmbH. So kann man sich nicht nur die schicken Ausstellungsstücke anschauen, sondern sich auch kompetent beraten lassen. Denn eins ist sicher: Humbaur hat für jeden den passenden Pferdeanhänger im Programm.

Vom Einsteigermodell bis hin zum Premium-Pferdeanhänger

Das Humbaur Modellprogramm ist vielseitig. Genauso vielseitig wie die Pferdebesitzer und Reiter selbst. Dabei sind die Pferdeanhänger des Familienbetriebs vor allem eins: sicher. Egal, für welches Modell man sich entscheidet, man weiß, dass man sich auf den Pferdeanhänger verlassen kann. Vom Einsteigermodell wie dem Equitos Plywood bis hin zum Premium-Pferdeanhänger wie dem Pegasus für jedes Budget, jedes Zugfahrzeug und jede Anforderung ist genau der richtige Anhänger dabei.

Für das Gersthofener Unternehmen sind die Pferdeanhänger Herzenssache. So steht stets das Wohl der Tiere im Mittelpunkt. Deshalb setzt der Familienbetrieb auch alles daran, seine Transportlösungen kontinuierlich noch besser zu machen. Mit durchdachten Details wie einer extragroßen Einstiegstüre oder ausgeklügelten Entwicklungen wie dem patentierten Hum-baur EquiGuard®, heben sich die Anhänger von der Konkurrenz ab.

Bestens gerüstet mit dem patentierten Transportsicherheits-System EquiGuard®

Damit man als Besitzer gerade in Ernstsituationen schnell und souverän reagieren kann, hat Humbaur die EquiGuard® Panikentriegelung entwickelt. Mit nur einer Handbewegung können Brust- und Heckstangen gelöst werden. In Sekundenschnelle. Ohne Werkzeug oder Hilfsmittel. Auch von innen. Dank der Polsterung klappen die Stangen nicht nur geräuscharm nach unten, sondern verringern auch das Verletzungsrisiko von Mensch und Tier. Besonders praktisch dabei ist, dass das System mit nur einer Bewegung, bequem und einfach, wieder eingerastet werden kann.

Ein wahrer Luxusliner – der Humbaur Pegasus für bis zu zwei Pferde

Wenn Style auf Pro trifft – die Pegasus Modelle aus Gersthofen sind nicht nur optisch ein wahrer Hingucker. Sie bringen auch extra viel Platz mit. Das exklusive Design und der hochwertige Poly-Aluaufbau sorgen für ein nahezu neues Transporterlebnis. Die stimmige Farbsprache und das enorme Platzangebot zeichnen den Pferdeanhänger der Extraklasse aus. So haben die Pferde 2370 mm Kopffreiheit. Auch die Innenbreite von 1710 mm sorgt für ausreichend Bewegungsfreiheit. Und der Clou: mit der extragroßen Einstiegstüre und der geräumigen Sattelkammer kann der Anhänger bequem betreten und beladen werden.

Equitana Open Air in Neuss 2021 im Überblick

23. bis 25. Juli 2021

Freitag 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Samstag 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Sonntag 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr Samstag 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr Sonntag 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr Rennbahnpark Neuss

Ticket Zutritt zum Festival 6 €

Unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienemaßnahmen

Wer es nicht zur Equitana Open Air in Neuss schafft, der kann auf der Equitana Open Air in Mannheim (6. bis 8. August 2021) das Humbaur Pferdeanhänger Programm kennenlernen. Dort wird Humbaur von Anhängerwelt Becker in Biblis vertreten. Tickets gibt es im Ticketshop (https://www.equitana-openair.com/de/Tickets/593/). Ebenfalls zu empfehlen: die Abendshow. Anne Krüger-Degener wird hier jeweils um 19:30 Uhr live zu sehen sein. Die diesjährige Messe ist also nicht nur ein abwechslungsreiches Event für alle Reiter und Pferdeliebhaber, sondern auch die ideale Plattform, um die Humbaur Pferdeanhänger in Augenschein zu nehmen. Dank der kompetenten Beratung vor Ort finden interessierte Besucher so schnell den passenden Anhänger und sind für den nächsten Ausflug oder das anstehende Tournier bestens gerüstet.

