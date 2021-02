Sehr geehrte Damen und Herren, anbei erhalten Sie unsere aktuelle Pressemitteilung. Ein Pferdeanhänger, der mehr kann als man denkt Das Pferdeanhängerprogramm bei Humbaur ist breit aufgestellt. Denn die Anhänger haben einen besonderen Stellenwert. Das Unternehmen setzt viel Leidenschaft und

Know-How in die Entwicklung und Optimierung der Modelle. Dabei hat der Anhänger- und Kofferaufbautenspezialist immer das Ohr am Markt. Damit der Einstieg in die Humbaur Pferdeanhängerwelt noch leichter ist, gibt es jetzt das neue Einsteigermodelle: den Notos Alu Spirit 2400. Das solide Basismodell überzeugt mit einem fairen Preis-Leistungs-verhältnis und bringt mehr mit als man denkt. Notos Alu Spirit 2400 – ein solider und praktischer Pferdeanhänger für Einsteiger Egal ob man neu im Pferdesport ist oder beim Kauf eines Anhängers nur ein begrenztes Budget zur Verfügung hat, eins sollte das Transportmittel für die Tiere immer sein: sicher. Und Sicherheit wird bei Humbaur ganz großgeschrieben. Denn das Wohl der Tiere steht immer im Mittelpunkt. Nicht zu kurz kommt dabei der Mensch. Denn der Anhänger sollte auch praktisch sein. Das ist der Notos Alu Spirit 2400 auf jeden Fall. Mit seiner Polyhaube und seinem Polybug in Black- oder Silber-Metallic macht er eine gute Figur. Auch die 14 Zoll Bereifung steht dem Anhänger gut. Damit die Pferde sicher ins Innere gelangen, ist die Heckklappe mit einer Granulatmatte versehen. Die integrierte Trennwand ist mit höhenverstellbaren Brust- und Heckstangen versehen. Damit können die beiden Tiere individuell gesichert werden. Im Überblick – Serienausstattung Notos Alu Spirit 2400 Mit EquiDrive® Fahrwerk

Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil

13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlussleuchte

Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte

Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen

Getönte Ausstellfenster links und rechts oben

Große Einstiegstür rechts mit 3-Punkt-Verriegelung

AluBiComp-Boden, 21 mm stark

Gummiboden 8 mm, eingeklebt und versiegelt

Brust- und Heckstange durchgehend, höhen- und längenverstellbar, mit Panikentriegelung

EquiLock® verriegelbare Trennwand

Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Innenbeleuchtung und Heunetzring

Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in Silver-Metallic

Kunststoffkotflügel

Foto: Humbaur Notos Alu Spirit Hinten rechts (ca. 1 MB) Humbaur macht's möglich Humbaur zählt zu den Größten in der Welt der Anhänger und Fahrzeugaufbauten. Das inhabergeführte Familienunternehmen bietet rund 420 verschiedene Anhänger-Serienmodelle für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modelle seiner FlexBox-Fahrzeugaufbauten. Mit 600 Beschäftigten werden rund 60.000 Anhänger p.a. am Standort Gersthofen produziert. Der Experte für Anhänger und Transportlösungen von 750 kg bis 55 t Gesamtgewicht ist national und international tätig und fertigt auch Sonder- und Speziallösungen. Über 500 Händler in Deutschland und 26 europäischen Ländern bieten kompetente Ansprechpartner direkt vor der Haustüre. Besuchen Sie uns unter www.humbaur.com