Nachhaltige Preissenkung für Humbaur Pferdeanhänger Optimierte Modellpalette mit fairen Preisen Zum Jahresstart hat Humbaur nicht nur Ordnung gemacht und sein Pferdeanhänger Programm optimiert. Weitere gute Nachricht für alle Pferdeliebhaber: die deutliche und nachhaltige Preissenkung vieler Modelle. Damit möchte das Unternehmen ein Zeichen setzen. Die hochwertigen und langlebigen Anhänger sollen zu einem fairen Preis-Leistungsverhältnis verfügbar sein. Auf diese Weise möchte Humbaur auch die preissensiblere Käuferschaft ansprechen. Der Komfort und vor allem die Sicherheit der Pferdeanhänger haben bereits überzeugt. Übersichtliches Pferdeanhänger Programm Zum Jahreswechsel wurden nachfolgende Pferdeanhänger Modelle aus dem Programm genommen: alle Balios Modelle, Notos Xtra Basic, Notos Xtra Eco, Xanthos Spirit, Xanthos Spirit Plus, Xanthos Spirit Plus Aero. Damit wurde die Modellpalette deutlich gestrafft und noch übersichtlicher gestaltet. Doch das ist noch nicht alles: seit 9. Januar 2020 gelten zudem neue Preise. Viele Pferdeanhänger sind nun deutlich günstiger zu haben. Die Preissenkung ist dabei nachhaltig. Weiter auf Wachstums- und Erfolgskurs Das Traditionsunternehmen aus Gersthofen fertigt mittlerweile in der 2. Generation seit 35 Jahren Anhänger. Die Qualität der Produkte spricht für sich. Das Unternehmen ist weiter auf Wachstums- und Erfolgskurs. Mit den geplanten Expansionen und dem zusätzlichen Ausbau des Händlernetzes möchte das Unternehmen der regen Nachfrage nachkommen. Es gibt Grund zum Feiern Dieses Jahr ist ein ganz besonderes für Humbaur. Denn der 1 millionste Anhänger wird das Werk im bayrischen Gersthofen verlassen. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Seien Sie gespannt, welche Überraschungen anlässlich des Jubiläums auf Sie warten. Mehr über die Humbaur Pferdeanhänger erfahren Sie auf unserer Website unter https://www.humbaur.com/de/anhaenger/pferdeanhaenger/. Humbaur macht's möglich Humbaur zählt zu den Größten in der Welt der Anhänger und Fahrzeugaufbauten. Das inhabergeführte Familienunternehmen bietet rund 420 verschiedene Anhänger-Serienmodelle für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modelle seiner FlexBox-Fahrzeugaufbauten. Mit 500 Beschäftigten werden rund 52.000 Anhänger p.a. am Standort Gersthofen produziert. Der Experte für Anhänger und Transportlösungen von 750 kg bis 50 t Gesamtgewicht ist national und international tätig und fertigt auch Sonder- und Speziallösungen. Über 500 Händler in Deutschland und 26 europäischen Ländern bieten kompetente Ansprechpartner direkt vor der Haustüre. Besuchen Sie uns unter www.humbaur.com

