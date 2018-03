Humbaur - Pferdeklappe e.V. gewinnt den Xanthos® AERO für ihre „tierisch gute Taten“

Große Freude bei der Anhängerübergabe (v.l.n.r.): Filipe Fernandez, Anke Rode (Pferdeklappe e.V.), Petra Teegen (Pferdeklappe e.V.), Monika Niederreiner (Humbaur GmbH), Oliver Czech (Humbaur GmbH), Denise Graf (Apassionata World GmbH) und Doris Gildemeister (Pferdeklappe e.V.). Charity-Aktion von HUMBAUR, APASSIONATA und St. Georg zum Start von WENDY 2 – Freundschaft für immer

Pferdeklappe e.V. aus Schleswig-Holstein gewinnt den Xanthos® AERO für ihre „tierisch gute Taten“ Für „tierisch gute Taten“ ist HUMBAUR, einer der größten Anhängerhersteller Europas, immer offen. Zum Filmstart von WENDY 2 – Freundschaft für immer hatte HUMBAUR, als Hauptsponsor, zusammen mit der APASSIONATA World GmbH und der Reiterzeitschrift St. Georg eine Charity-Aktion ins Leben gerufen. Den Hauptpreis, einen HUMBAUR Pferdeanhänger Xanthos® AERO mit einer auffälligen Beklebung im Filmdesign konnte sich sichern, wer „tierisch gute Taten“ vollbringt und sich auf besondere Weise für Pferde einsetzt. Helden des Alltags waren gefragt und wurden über die Websites der Partner, Facebook und Newsletter gesucht. Unter den zahlreichen Bewerbungen konnte im Online-Voting die Pferdeklappe e.V. Notbox Schleswig-Holstein aus Norderbrarup überzeugen. Petra Teegen ist die Gründerin dieses Vereins, der in Deutschland einzigartig ist. Hier können Pferde, deren Halter z. B. durch Krankheit oder persönliche Schicksalsschläge in Not geraten sind und ihr Tier nicht mehr versorgen können, anonym abgeben werden. Als Vorbild dienten Teegen die Babyklappen an Kliniken. Seit der Gründung des Vereins 2013, sind bereits 800 Pferde über die Pferdeklappe weiter vermittelt worden. Monika Niederreiner, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei HUMBAUR war bei der Übergabe des Xanthos® AERO in Stuttgart begeistert: „Die Pferdeklappe e.V. hat den Xanthos® AERO wirklich verdient. Dieses enorme persönliche und soziale Engagement wollten wir honorieren und sind uns sicher, dass dieser Top-Pferdeanhänger dort bestens zu gebrauchen ist.“ Mit dem Xanthos® AERO verfügt die Pferdeklappe e.V. über eines der Spitzenmodelle von HUMBAUR, das sich vielseitig einsetzen lässt. Neben einem großzügigen Raumangebot für zwei Pferde überzeugt der Pferdeanhänger durch seine hohe Haltbarkeit und Belastbarkeit. Weitere Vorteile sind das geringe Gewicht und die hervorragende Handhabung. Selbstverständlich ist auch bei diesem auffällig beklebten Xanthos® AERO das HUMBAUR EquiSpace® Innenraumkonzept und das HUMBAUR EquiDrive® Fahrwerk serienmäßig. Denn bei Sicherheit und Komfort geht HUMBAUR keinen Kompromiss ein. „Hin und weg“ vom Xanthos® AERO war auch APASSIONATA-Star Filipe Fernandez, der bei der Preisübergabe in Stuttgart mit dabei war. Er hatte den Luxusanhänger bereits vorab auf Herz und Nieren getestet. „Mein KWPN-Hengst „Vivaldi“ fühlt sich im HUMBAUR-Pferdeanhänger richtig wohl“, sagte Filipe begeistert und wünschte Petra Teegen von der Pferdeklappe e.V. alles Gute für ihre anspruchsvolle Arbeit. Bei der Übergabe in Stuttgart waren für HUMBAUR die Leiterin der Unternehmenskommunikation Monika Niederreiner und Geschäftsleiter Oliver Czech vor Ort. Die APASSIONATA World GmbH wurde von Denise Graf, PR & Content Managerin, sowie Dressurstar Filipe Fernandes mit seinem niederländischen KWPN-Hengst Vivaldi vertreten. Werden auch Sie ein Humbaur Anhänger! HUMBAUR zählt zu den Größten in der Welt der Anhänger. Das inhabergeführte Familienunternehmen bietet rund 420 verschiedene Serienmodelle für Gewerbe- und Privatkunden. Mit 500 Beschäftigten werden rund 50.000 Anhänger p.a. am Standort Gersthofen produziert – alles „Made in Germany“. Der Experte für Anhänger und Transportlösungen von 750 kg bis 50 t Gesamtgewicht ist national und international tätig und fertigt auch Sonder- und Speziallösungen. Über 500 Händler in Deutschland und 26 europäischen Ländern bieten kompetente Ansprechpartner direkt vor der Haustüre. Besuchen Sie uns unter www.humbaur.com