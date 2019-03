Humbaur präsentiert Pferdeanhänger Equitos Plywood Plus und Equitos Alu Plus auf der EQUITANA 2019

Auf der Equitana in Essen präsentiert Humbaur, einer der führenden Hersteller von Anhängern und Fahrzeugaufbauten, zwei neue Pferdeanhängermodellreihen: Equitos Plywood Plus und Equitos Alu Plus richten sich an gleichermaßen preis- und qualitätsbewusste Pferdesportbegeisterte und überzeugen durch ihre serienmäßige Ausstattung mit praktischem Zubehör. Überzeugen Sie sich selbst: vom 9. bis 17. März 2019 auf der Equitana in Essen, Halle 3, Stand D38. Zwei neue Pferdeanhänger-Modellreihen stehen bei Humbaur in den Startlöchern: Equitos Plywood Plus und Equitos Alu Plus sind im günstigen Preissegment angesiedelt und zeigen, dass Markenqualität und praxistaugliche Serienausstattung „Made in Germany“ in allen Klassen die entscheidenden Verkaufsargumente sind. Der Equitos Plywood Plus steht für sicheren Pferdetransport im günstigen Pferdeanhänger-Preissegment. Seine Plywood-Seitenwände sind mit UV beständigem Kunststoff beschichtet. Ein eingeklebter und versiegelter Gummiboden (8 mm) schützt den 21 mm starken Plywood-Boden. Für Sicherheit beim Pferdetransport sorgen die verriegelbare Trennwand EquiLock® und die durchgehenden, höhen- und längsverstellbaren Brust- und Heckstangen. Das EquiDrive®-Fahrwerk stellt sicheres und komfortables Fahrverhalten sicher. Es ist mit Radstoßdämpfern ausgestattet, die Bereifung ist für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland). Zur Serienausstattung gehört eine abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel und Netz, getönte Ausstellfenster in der Polyhaube, Innenbeleuchtung und Heunetzring sowie ein Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung. Das robuste Einsteigermodell in der Klasse der Pferdeanhänger für zwei Pferde ist der Equitos Alu Plus, der bereits mit attraktiven Zusatz-Features kommt. Auch sein EquiDrive®-Fahrwerk ist mit Radstoßdämpfern ausgestattet, die Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland). Der verrottungsfreie AluBiComp-Boden und der eingeklebte und versiegelte Gummiboden sowie der serienmäßig vorhandene Seitentrittschutz sorgen für eine lange Lebensdauer des Alu-Anhängers. Die abschließbare Sattelkammer des Equitos Alu Plus ist mit Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel und Netz ausgerüstet. Die Pferde profitieren von den geteilten und höhenverstellbaren Brust- und Heckstangen mit Panikentriegelung, den getönten Ausstellfenstern in der Polyhaube und dem Windschott, das für zugfreie Innenraumbelüftung sorgt. Die verriegelbare Trennwand EquiLock® lässt sich leicht bedienen und sorgt für sicheren Halt auch bei geöffneter Heckklappe. Beide Pferdeanhänger sind für eine zulässige Gesamtmasse von 2000 kg konzipiert. Die Nutzlast des Equitos Plywood Plus beträgt 1142 kg, die des Equitos Alu Plus 1137 kg. Das Innenmaß beider Varianten beträgt 3157 x 1654 x 2300 mm, das Gesamtmaß 4604 x 2175 x 2780 mm. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf dem Messestand D38 in der Equitana-Halle 3, wo Ihnen das Humbaur-Team gerne alle Fragen zu den Pferdeanhängern des Herstellers beantwortet. Downloads zu dieser Pressemitteilung Diese Pressemitteilung im Word-Format (ca. 38 KB)

HUMBAUR zählt zu den Größten in der Welt der Anhänger und Fahrzeugaufbauten. Das inhabergeführte Familienunternehmen bietet rund 420 verschiedene Anhänger-Serienmodelle für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modelle seiner FlexBox-Fahrzeugaufbauten. Mit 500 Beschäftigten werden rund 52.000 Anhänger p.a. am Standort Gersthofen produziert – alles „Made in Germany". Der Experte für Anhänger und Transportlösungen von 750 kg bis 50 t Gesamtgewicht ist national und international tätig und fertigt auch Sonder- und Speziallösungen. Über 500 Händler in Deutschland und 26 europäischen Ländern bieten kompetente Ansprechpartner direkt vor der Haustüre.