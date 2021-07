Humbaur räumt auf – der goldene HTK geht zur Spende an die Feuerwehr Berchtesgaden

Foto: Humbaur GmbH





Das Gersthofener Unternehmen greift den Einsatzkräften vor Ort unter die Arme

Vor einigen Tagen wurde das Leben vieler Berchtesgadener auf den Kopf gestellt. Schlimme Hochwasser machten das Ausrufen des Katastrophenfalls notwendig. Mensch und Tier kämpften teilweise um das bloße Überleben. Heute herrscht zwar kein Katastrophenfall mehr, eine Ausnahmesituation für alle Beteiligten ist es dennoch. Viele haben Hab und Gut verloren. Geröll und Trümmer versperren Straßen und Wege. Zerstörung prägt das aktuelle Bild. Viele Einsatzkräfte und Helfer sind vor Ort. Die Humbaur GmbH unterstützt die Betroffenen und spendet einen HTK Dreiseitenkipper an die Feuerwehr Berchtesgaden.

Mittlerweile kann die Bevölkerung im Berchtesgadener Land wieder aufatmen. Die schlimmen Hochwasser sind vorbei. Langsam kehrt der Alltag wieder ein. Normal ist hier aber noch nichts. Das von Geröll, Trümmern, zerstörten Häusern und verlorenen Existenzen geprägte Bild wird noch etwas andauern. Um den Einsatzkräften und Helfern vor Ort unter die Arme zu greifen, spendet der Gersthofener Familienbetrieb einen HTK Dreiseitenkipper an die Feuerwehr Berchtesgaden. Damit können große Mengen Schutt schnell und komfortabel auf- und vor allem wieder abgeladen werden.

Übergabe des HTK 3000.31 durch die Humbaur Geschäftsfüh-rung

Am Donnerstag, den 22. Juli 2021, war es soweit. Herr Oliver Czech, Geschäftsführer der Humbaur GmbH konnte den gespendeten Anhänger übergeben. In Empfang genommen wurde der goldene Dreiseitenkipper von Herrn Tobias Schäfer, dem stellvertretenden Feuerwehrkommandanten. Die Aufregung war groß. Noch größer die Freude. „Mit dem Anhänger haben wir ein praktisches Gefährt, um Geröll, Trümmer und Co. von den Straßen und aus den Häusern zu bringen.“. Der HTK wird im Katastrophengebiet vor allem dazu genutzt werden, Schlamm, Schutt und Sperrmüll aufzuräumen und die Infrastruktur wiederherzustellen. Damit kann der Anhänger- und Kofferaufbautenspezialist einen kleinen Beitrag leisten, um den Betroffenen zur Normalität zurück zu helfen.

Der HTK 3000.31 mit vielen durchdachten Details

Gerade im extremen Einsatz muss jeder Handgriff sitzen. Die Bedienung sollte verlässlich und intuitiv sein. Der HTK 3000.31 punktet hier nicht nur mit einer hohen Nutzlast von ca. 2130 kg und einem Kippwinkel von bis zu 45 Grad. Auch die üppigen Innenmaße von 3140 x 1750 x 350 mm können überzeugen. Denn so haben ordentlich Schlamm und Geröll Platz. Ist alles aufgeladen, kann der Dreiseitenkipper an der Deponie angekommen, seine Ladung ganz einfach abkippen. Dank der integrierten E-Pumpe mit Kippvorrichtung geht das sogar auf Knopfdruck. Durch die Möglichkeit, die Ladefläche nach hinten, rechts und nach links zu kippen, kann alles genau dort abgeladen werden, wo es hinsoll.

Natürlich bleibt der HTK 3000.31 auch nach den Aufräumarbeiten bei der Feuerwehr Berchtesgaden und wird ein fester Bestandteil der Fahrzeugflotte. Da es sich um ein Replikat des 1 Millionsten Anhängers von Humbaur handelt, ist der Anhänger durchaus ein Hingucker. Damit kann auch die zerstörte Bob- und Rodelbahn wiederaufgebaut werden, sodass dort erneut Goldmedaillen gewonnen werden können. Das Wichtigste dabei: der Dreiseitenkipper ist robust und langlebig und kann den Einsatzkräften so viele Jahre treu zur Seite stehen. Die Humbaur GmbH wünscht den Betroffenen alles Gute und bedankt sich bei den fleißigen Einsatzkräften und Helfern.

