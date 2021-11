Mit viel Geduld und etwas Hilfe können Hund und Katze sogar enge Freunde werden. (AGILA_AdobeStock_chendongshan)

Hund und Katze – eine ganz besondere Beziehung

Rivalen im Wohnzimmer oder Freunde fürs Leben? Tipps zur Sozialisierung

Hannover, 01. November 2021. Die Redewendung „Zwei wie Hund‘ und Katz‘“ kommt nicht von ungefähr. Die Wesenszüge der beiden Haustierarten könnten unterschiedlicher nicht sein. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass das erste Aufeinandertreffen nicht immer reibungslos verläuft. Aber ist das Zusammenleben von Hund und Katze immer von Rivalität geprägt oder handelt es sich hierbei um einen weitverbreiteten Irrglauben? Sven Knoop, Experte der AGILA Haustierversicherung, verrät Tipps und Tricks, die es bei der Zusammenführung von Hund und Katze zu beachten gilt.

Dass Hunde und Katzen sich nicht leiden können, kann man pauschal nicht sagen. Allerdings sind die beiden Haustierarten in ihren Verhaltensweisen und der Körpersprache sehr verschieden. Während beispielsweise der Hund häufig vor Freude mit dem Schwanz wedelt, signalisiert der wedelnde Schwanz einer Katze in der Regel Angriffslust. Sie verstehen sich also nicht „blind“ und benötigen daher Zeit und Ruhe, um einander kennenzulernen. Daher ist der wohl wichtigste Tipp für all diejenigen, die bald eine Zusammenführung geplant haben: geduldig und verständnisvoll mit den Lieblingen sein. Herausfordernd wird es, wenn einer der Vierbeiner bereits schlechte Erfahrungen gemacht hat. AGILA-Experte Knoop weiß: „Am unkompliziertesten gelingt die Sozialisierung von Hund und Katze als Welpe und Jungkatze, da die Tiere sich dann noch ganz unvoreingenommen kennenlernen“. Darüber hinaus spielt es eine Rolle, wer zuerst da war. Der Hund ist von Natur aus ein Rudeltier, das mit Neuankömmlingen besser auskommt, wohingegen Katzen neuen Mitbewohnern gegenüber meist skeptischer sind.

„Um das Kennenlernen der Vierbeiner so entspannt wie möglich zu gestalten, ist Vorbereitung das A & O“, so der AGILA-Experte. „Man sollte gut überlegen, welche zusätzlichen Stressfaktoren es geben könnte, die man vermeiden kann: beispielsweise laute Geräusche oder viele Menschen. Außerdem ist es wichtig, Rückzugsorte zu schaffen, sodass beide Tiere jederzeit die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, wenn die Situation zu anstrengend wird.“ Vor allem in den ersten Tagen sollten Besitzerinnen und Besitzer die Möglichkeit schaffen, dass sich die Tiere in getrennten Räumen aufhalten können und nur für wenige Minuten zusammengeführt werden. In den jeweiligen Räumlichkeiten sollten auch die Futternäpfe stehen – so können beide ungestört fressen. Es kann außerdem von Vorteil sein, Textilstücke mit dem Geruch des jeweils anderen bereits vor dem ersten Kennenlernen bei den Vierbeinern zu platzieren, damit sich beide schon einmal an den Geruch gewöhnen.

Es ist zudem sehr hilfreich, den Hund mindestens bei der ersten Zusammenführung anzuleinen – das verschafft den Besitzerinnen und Besitzern mehr Kontrolle über die Situation. Katzen gibt ein erhöhter Rückzugsort Sicherheit und schafft die nötige Distanz, sodass die unbekannte Situation zunächst aus sicherer Entfernung erlebt werden kann. „Man sollte seine Haustiere genau beobachten und nach und nach die gemeinsame Zeit erhöhen“, erklärt Sven Knoop. „Erst wenn man sichergehen kann, dass die Lieblinge entspannt mit der Situation umgehen, sollte man die Hundeleine beim Aufeinandertreffen lösen.“ Bis man die Vierbeiner gemeinsam unbeobachtet lassen kann, muss regelmäßig geübt werden und es vergehen oft noch einige Monate. Dann aber können Hund und Katze beste Freunde werden – und teilen sich am Ende vielleicht sogar einen gemeinsamen Futternapf.

