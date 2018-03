Hunde aufgemerkt: Saisonale Frische als exklusives BARF Menü

Saisonale Frische als exklusives BARF Menü





Für einen gesunden Start in den Frühling begeistert der norddeutsche Tiernahrungsspezialist TACKENBERG vierbeinige Feinschmecker mit einem exklusiven BARF-Menü: Das „Frühlingsquartett vom Rind und Lamm mit Kartoffeln und Spinat“ verwöhnt die Geschmacksknospen des Hundes mit erlesenen Zutaten, und unterstützt den Vierbeiner auf natürliche Weise bei seinem Fellwechsel.



Das Familienunternehmen TACKENBERG ist seit 1974 Vorreiter der artgerechten BARF-Ernährung von Hunden und Katzen. Beste Qualität der Rohstoffe sowie mehr als 40 Jahre Erfahrung sind die Basis für ein umfangreiches Sortiment frisch verarbeiteter Produkte aus eigener Herstellung. Als kulinarischen Frühlingsgruß haben die Tiernahrungs-Experten ein geschmackvolles und ausgewogenes Menü für den Hund kreiert.



Ein frühlingshafter Gaumenkitzel mit dem Besten der Natur! 



Als vollwertige Mahlzeit überzeugt das „Frühlingsquartett“ mit einer kräftigen Basis aus saftigem Rindfleisch, das Hunde u. a. durch seinen Biotin-Gehalt beim Fellwechsel unterstützen kann. Zartes Lammfleisch ist äußerst bekömmlich und wird durch den nahrhaften Pansen junger Weideschafe um eine vitalisierende Komponente ergänzt. Gesund abgerundet wird das saisonale TACKENBERG-Menü durch junge Heidekartoffeln, die reich an Magnesium, Eisen und Phosphor sind. Frischer Spinat versorgt den Vierbeiner mit Zink sowie zahlreichen Vitaminen, und ist dabei besonders kalorienarm. Aromatische Petersilie, eine Prise Rosmarin sowie hochwertiges Leinöl verfeinern die artgerechte Mahlzeit für den Hund.

Natürlich kommt der frische TACKENBERG-Genuss ganz ohne künstliche Lock-, Farb-, Aroma-, Füll- und Konservierungsstoffe oder Zuckerzusätze aus. Die praktische BARF-Mahlzeit ist nutzerfreundlich zu 2x250 g verpackt und schonend tiefgefroren ab sofort – in limitierter Auflage – für nur 3,69 € UVP über www.tackenberg.de erhältlich.



Kontakt: Tackenberg Handelsges. mbH Papenkamp 11 - 13, D - 21357 Bardowick Telefon: 0049 - 4131 - 2988-137 Stefanie.Ohl@tackenberg.de www.Tackenberg.de