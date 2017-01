ICH ZEIG DIR WAS, WAS DU NICHT SIEHST - Preisgekrönte Hufsoftware mobil

ICH ZEIG DIR WAS, WAS DU NICHT SIEHST!

Preisgekrönte Huf-Software ist jetzt mobil

Der mit dem Innovationspreis der Tiermedizin ausgezeichnete Hoof Explorer ist jetzt auch als mobile Version für das iPad verfügbar. Tiermediziner der Universität Leipzig und die Effigos AG haben mit Hoof Explorer das weltweit genaueste 3D-Modell des Pferdehufs entwickelt.

Durch seine interaktive Bedienung ist Hoof Explorer eine einzigartige Lern- und Präsentationssoftware für Hufschmiede, Veterinärmediziner und Pferdeliebhaber:

Hoof Explorer

- hilft, anatomische Grundkenntnisse aufzufrischen und sich Spezialwissen anzueignen

- ermöglicht virtuelle Sektionen

- fördert die Verständigung zwischen Hufschmied, Tierarzt und Kunden:

Welches Problem hat der orthopädische Patient?

Welche therapeutischen Maßnahmen sind warum angebracht?

Was meint der Veterinär? Was versteht der Schmied? Was will der Kunde?

Eine Besonderheit der Desktop-Version von Hoof Explorer ist das Werkman-Tool. In Zusammenarbeit mit der Leipziger Tierärztin Dr. Jenny Hagen (Arbeitsgruppe um Prof. Christoph Mülling, Institut für Veterinär-Anatomie, Universität Leipzig) und Werkman Horseshoes entstand eine einzigartige Übersicht über die biomechanischen Auswirkungen verschiedener orthopädischer Beschläge. So zeigt Hoof Explorer genau, welche Strukturen der distalen Gliedmaße z.B. durch das Eiereisen entlastet und welche belastet werden. Damit bekommt der Hufschmied ein wissenschaftlich fundiertes Hilfsmittel an die Hand, das die Wirkung der therapeutischen Maßnahmen erstmalig visuell veranschaulicht.

Huferkrankungen spielen in der Pferdehaltung eine wichtige Rolle. Nicht nur zum Verständnis zugrundeliegender Prozesse, auch zu ihrer Erforschung und zur Kommunikation neuer Erkenntnisse soll Hoof Explorer einen Beitrag leisten. Das Entwickler-Team der Effigos AG arbeitet bereits an entsprechenden inhaltlich-fachlichen und funktionellen Erweiterungen, die Hoof Explorer zu einem immer umfassenderen Werkzeug machen.

Sie wollen mehr wissen?

Dann besuchen Sie uns auf www.hoofexplorer.com/de/

Hier finden Sie:

- einen kurzen Film über Hoofexplorer

- alle Infos zu den Funktionen der Desktop Version

- alle Infos zu den Funktionen der mobilen Version

- alle Infos zum Download

Die Effigos AG wurde 2011 von ambitionierten Biologen und Computerspezialisten gegründet. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse mit Hilfe neuster technologischer Möglichkeiten visuell erfahrbar zu machen. Derzeit arbeitet das Team an Explorer-Projekten für den humanmedizinischen und kosmetischen Bereich (Auge, Ohr, Haut, Gelenke). Im Veterinärbereich sind Projekte zu weiteren Großtieren ebenfalls gestartet.

Effigos: Höchste Zeit für Mehr-Sehen!

Kontakt:

Hanna Dressler +49 341 246821072

Hanna.Dressler@effigos.de

www.effigos.de

www.hoofexplorer.com/de/

Effigos AG Deutscher Platz 4 04103 Leipzig