Ikone des Reitsports in Europa befindet sich in wunderschöner Umgebung von Valkenswaard, Niederlande

STAL TOPS: Die Ikone des Reitsports in Europa befindet sich in der wunderschönen Umgebung von Valkenswaard, Niederlande. Ein etablierter Name in der Pferdesportbranche Jan Tops besteht darauf, in allem, was er vorschlägt, nur die höchste Qualität anzubieten, und die Zucht ist nicht anders. Mit dem Erfahrungsschatz, der im Laufe der Jahre in der obersten Ebene des Sports und der Pferdehandelsbranche gesammelt wurde, schlägt Stal Tops nun sorgfältig ausgewählte Pferde vor, um den Züchtern die Möglichkeit zu bieten, die nächste Generation von Talenten zu fördern.