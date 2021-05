im Hurricane auf hoher See

HURRICANE !

Gestern Abend sah ich einen beeindruckenden Film über Hurricane, und fiel augenblicklich in die Zeit meiner Seefahrt zurück.

Ich sah wieder diese unzähmbare Urgewalt der Natur, die aus allen Fugen geratene See, in der unser Schiff hilflos gefangen war.

Wenn die 'Kap Farwell' endlich die riesigen Wassermassen abgeschüttelt hatte, in die sie nach dem Abwärtsschießen von einem etwa 25 Meter hohen Wellenberg eingetaucht war, stieg sie schon wieder unaufhaltsam zum nächsten auf.

Auf dem Kamm der Welle war die Sicht in die Ferne frei. So weit das Auge reichte, gab es nur riesige Wellen, aneinandergereiht wie ein sauber gepflügter Acker, und irreale Schaumstreifen bedeckten das blauschwarze Wasser.

Die Luft aber vibrierte und dröhnte. Es war kein Heulen oder Pfeifen zu hören, nur dieses überirdische Geräusch, welches ich noch heute in zahlreichen, nächtlichen Träumen hören muss.

Unser Schiff, ein 724 BRT schwerer Fischtrawler aus Stahl, 66,6 Meter lang und 10,2 Meter breit, hatte eine Besatzung von 43 Mann, von denen ich einer war. Und wir gerieten in Seenot, weil durch den gewaltigen Wasserdruck beim Eintauchen in diese Wellenberge drei Bullaugen im Bugbereich herausgebrochen wurden. Nun schossen bei jedem weiteren Eintauchen drei unaufhaltsame Wasserströme von 30 Zentimetern Durchmesser in unser Schiff.

Der Wasserspiegel im Schiff stieg bei jedem erneuten Eintauchen und machte die Bewegungen des Schiffes immer träger. Erst nach Stunden gelang uns das provisorische Abdichten der Lecks und rettete schließlich Schiff und Besatzung. Auf fremde Hilfe hatten wir in dieser Situation nicht rechnen dürfen- weder aus der Luft noch durch ein anderes Schiff...

Alle erlebten Abenteuer während der Zeit meiner Seefahrt sind in dem Buch "Eine Landratte möchte Seemann werden", niedergeschrieben.

Dieses Buch gibt es in dekorativer hardcover-Ausführung für 21,50 Euro beim Autor: manfred@weltreiter.de

