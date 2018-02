Kerngesunder und neugieriger kleiner „Pferdebub“ wurde am 27.01.2018 geboren – im Lipizzanergestüt Piber hat das erste Fohlen 2018 das Licht der Welt erblickt!

Foto © Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber GöR

Das gespannte Warten auf unseren ersten Neuankömmling wurde am vergangenen Wochenende mit einem Hengstfohlen belohnt. Am Samstag, 27.01.2018 um 00:10 Uhr, war es endlich soweit: Das erste von rund 40 Fohlen des Jahrganges 2018 erblickte das Licht der Welt im Lipizzanergestüt Piber. Die Geburt des kerngesunden jungen Mannes verlief völlig problemlos, sowohl der kleine Hengst mit dem Namen Pluto Materia als auch seine Mutter Materia sind wohlauf. Vater unseres kleinen Schützlings ist der aktive Schulhengst Pluto Malina. Traditionell setzt sich der Name unserer Hengstfohlen aus der Stammlinie des Vaters und dem Namen der Mutter zusammen. Der kleine Pluto Materia hatte es auch ein wenig eilig und kam einige Tage früher als errechnet auf die Welt. Obergestütsmeister Harald Neukam freut sich umso mehr, dass die Geburt sehr gut verlaufen ist und es den beiden Pferden gut geht.

Foto © Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber GöR

Fohlenerlebnistage und Führungen

Unsere heurigen Fohlen können auch wieder bei den „Fohlenerlebnistagen“ im März 2018 hautnah erlebt und besucht werden. Bei diesem speziellen Programm werden unsere Fohlen mit ihren Müttern dem Publikum präsentiert, anschließend können unsere Besucher eine Führung durch das Gestüt genießen. Beginn dieser moderierten Veranstaltungen ist jeweils um 14:00 Uhr, das gesamte Programm dauert ca. 2 Stunden. Tickets sind vor Ort in unserem Souvenirshop ab ca. 13:00 Uhr erhältlich. Während der derzeitigen Wintersaison finden auch tägliche Gestütsführungen um 11:00 Uhr und 14:00 Uhr statt.

Termine Fohlenerlebnistage:

Donnerstag, 1.3.2018 und Donnerstag, 22.3.2018

Samstag, 10.3.2018 und Samstag, 17.3.2018

Lipizzanergestüt Piber GöR