IMMENHOF - DAS ABENTEUER EINES SOMMERS

Kinostart: 17. Januar 2019 im Concorde Filmverleih

Regie & Drehbuch: Sharon von Wietersheim

Darsteller: Leia Holtwick, Heiner Lauterbach, Max von Thun, Valerie Huber, Laura Berlin, Rafael Gareisen, Moritz Bäckerling, Ella Päffgen u.v.m.

© 2018 Concorde Filmverleih GmbH - Lou (Leia Holtwick) auf ihrem Lieblingspferd Holly.

München, 10. September 2018 – es ist soweit! Der Immenhof öffnet wieder die Tore und seine drei bezaubernden Bewohnerinnen Lou (Leia Holtwick), Emmie (Emma Päffgen) und Charly (Laura Berlin) erleben den Sommer ihres Lebens! Dabei werden die drei Schwestern vor einige Herausforderungen gestellt, um den Hof ihres Vaters zu retten und sich gegen den unfreundlichen Besitzer des Nachbargestüts zur Wehr zu setzen. Außerdem sorgen der hilfsbereite Matz (Rafael Gareisen) und der coole YouTuber Leon (Moritz Bäckerling) für Aufregung sowie jede Menge Herzklopfen und ein schicksalhafter Sommer nimmt seinen Lauf…

Die Kino-Neu-Interpretation des beliebten Pferdefilmklassikers IMMENHOF – DAS ABENTEUER EINES SOMMERS unter der Regie von Sharon von Wietersheim startet am 17. Januar 2019 im Concorde Filmverleih bundesweit in den Kinos!

© 2018 Concorde Filmverleih GmbH - Lou (Leia Holtwick) macht Cagliostro sauber, nachdem sie ihn aus dem Moor gezogen hat.

Zum Inhalt:

Endlich Sommer! Die Mädchen vom Immenhof freuen sich auf eine unbeschwerte Zeit. Es gibt nur einen Haken – der Immenhof ist pleite und das Jugendamt steht vor der Tür, um festzustellen, ob sich die 23-jährige Charly (Laura Berlin) nach dem Tod des Vaters allein um ihre minderjährigen Schwestern Lou (Leia Holtwick) und Emmie (Ella Päffgen) kümmern kann. Noch dazu haben die Mädchen immer wieder Ärger mit dem unfreundlichen Besitzer des Nachbargestüts Jochen Mallinckroth (Heiner Lauterbach) und seiner arroganten Pferdetrainerin Runa (Valerie Huber). Die bekommt nämlich Cagliostro, den neuen Star unter den Rennpferden nicht in den Griff und gibt Lou die Schuld daran. Lou sieht nur einen Ausweg: Sie lässt sich auf einen riskanten Deal mit Mallinckroth ein, bei dem sie nicht nur ihre geliebte Stute Holly, sondern auch den Immenhof aufs Spiel setzt. Werden die Schwestern ihr geliebtes Zuhause retten können? Und wem wird Lou ihr Herz schenken – dem coolen YouTuber Leon (Moritz Bäckerling), der auf ihrem Hof seine Sozialstunden ableisten muss, oder dem sensiblen Matz (Rafael Gareisen), den sie seit ihrer Kindheit kennt? Den Schwestern steht ein turbulenter Sommer mit schwerwiegenden Entscheidungen bevor…

Die Mädels vom Immenhof sind wieder da! Mit IMMENHOF – DAS ABENTEUER EINES SOMMERS präsentiert Sharon von Wietersheim („Workaholic“) nicht nur eine Hommage an die beliebten Geschichten der Schwestern vom Immenhof, sondern adaptiert das Pferdeabenteuer in dieser modernen Neuauflage der Kultserie für die heutige Zeit. In die Rollen der drei unzertrennlichen Schwestern schlüpfen Model und Newcomerin Leia Holtwick, Nachwuchsstar Laura Berlin („Edelsteintrilogie“) und Ella Päffgen („Tatort – Mord ex Machina“). Heiner Lauterbach („Willkommen bei den Hartmanns“) spielt den, zumindest anfangs, herzlosen Pferdehofbesitzer, der den verwaisten Immenhof-Schwestern das Leben schwer macht. In weiteren Rollen sind Valerie Huber („Klassentreffen“), Rafael Gareisen („About a Girl“), Moritz Bäckerling („Schatz, nimm Du sie!“) u.v.a. zu sehen.

© 2018 Concorde Filmverleih GmbH - Lou (Leia Holtwick) beim Ausritt mit den Pferden vom Immenhof.

IMMENHOF – DAS ABENTEUER EINES SOMMERS ist eine Produktion der Rich and Famous Film GmbH in Ko-Produktion mit der Tele München Gruppe, Concorde Filmverleih und Potemkino. Gefördert wurde das Filmprojekt vom FFF Bayern (FilmFörderFonds Bayern), dem BBF (Bayerischer Bankenfonds), der MDM (Mitteldeutsche Medienförderung), Screen Flanders und Belgian Tax Shelter. Gedreht wurde das Pferdeabenteuer im Sommer 2018 in Bayern, Sachsen-Anhalt, Belgien und im Saarland.

Pressemeldung

Concorde Filmverleih GmbH