INDIANER INUIT: DAS NORDAMERIKA FILMFESTIVAL Smoke Signals-Regisseur Chris Eyre kommt nach Stuttgart!

es gibt große Neuigkeiten: Regisseur Chris Eyre hat seine Teilnahme für das Nordamerika-Filmfestival 2022 zugesagt! Dem bekannten Filmemacher gelang mit seinem Film Smoke Signals mit Adam Beach, Evan Adams und Irene Bedard in den Hauptrollen 1998 der große Durchbruch.



Chris Eyre wurde 1968 in Portland (Oregon, USA) geboren und gehört den Cheyenne und Arapaho an. Er begann früh, sich für Fotografie zu interessieren und studierte zunächst "Media Arts" an der University of Arizona. Im Anschluss daran setzte er sein Filmstudium in einem begehrten Graduiertenprogramm an der New York University fort. Seit seinem äußerst erfolgreichen Debut mit Smoke Signals hat Chris Eyre zahlreiche Spielfilme gedreht und produziert, darunter Skins (2002) mit Eric Schweig und Graham Greene oder Hide Away (2011) mit Josh Lucas.



Im Programm des allerersten Nordamerika-Filmfestivals im Jahr 2004 war Chris Eyre mit drei Filmen vertreten. Welchen langfristigen Einfluss und welche Bedeutung sein preisgekrönter Film Smoke Signals einmal haben würde, zeichnete sich schon damals ab. Gerechnet hatte Chris Eyre damit natürlich nicht. In einem Interview im November letzten Jahres sagte er:



"Für die indigene Community ist [Smoke Signals] eine Hymne, eine unbekümmerte Sicht auf die beiden jungen Männer aus Phoenix, die sich mit dem Tod eines ihrer Väter auseinandersetzen müssen - und dennoch ist es eine Komödie. Die wahre und ausdauernde Stärke [des Films] liegt in den komischen, unbeschwerten und universellen Szenen des Familienlebens. Jedes Jahr zu Halloween bekomme ich Fotos von Kindern, die sich als Thomas und Victor verkleiden. Im Internet werden Thomas' Frybread-Power-T-Shirts verkauft."

Hier geht es zum vollständigen Interview (in englischer Sprache).

