INDIVIDUAL-TRAINING MIT MARINA PERNER - Reiten mit feinen Hilfen als Ziel für Pferd und Reiter & Art of Horsemanship

INDIVIDUAL-TRAINING MIT MARINA PERNER 22./23. APRIL 2017

Reiten mit feinen Hilfen als Ziel für Pferd und Reiter & Art of Horsemanship

Foto: Kettlers Ranch e.V.

Marina Perner‘s aufeinander abgestimmte Trainingsmethode ist für Pferde aller Rassen und für alle Reitweisen geeignet. Gutes Reiten zeichnet sich durch faire, einfühlsame und für das Pferd verständliche Hilfengebung aus. Gut ausgebildete Pferde erkennt man an ihrer Ausstrahlung, an der willigen Mitarbeit und an den zwanglosen und mit Leichtigkeit ausgeführten Manövern.

Das Pferd ist von Natur aus ein sehr sensibles und empfindsames Wesen. Auf dieses Naturgesetz ist jede Form der Ausbildung unter Berücksichtigung der ethischen Grundsätze aufzubauen. Bei Marina Perner’s Ausbildungsmethode wird die Pferdeausbildung in zwei Themenbereiche unterteilt: Erziehung und Konditionierungdurch positive Bestärkung / Motivation, der Schlüssel zum Erfolg!

Als Mitglied der „Art of Horsemanship“ ist es ihr Ziel eine partnerschaftliche und pferdefreundliche Ausbildung von Mensch und Pferd. Motivation und Freude am Reitsport sind eine der wichtigsten Faktoren im Umgang mit dem Partner Pferd.

Das Individual-Training ist Reitweisen-übergreifend unabhängig von Sattel und Ausrüstung möglich.

Es finden jeweils 2 Trainingseinheiten pro Tag statt.

Die Kursgebühr richten sich derzeit an mindestens 9 Teilnehmer aus. Sollten noch Teilnehmer dazu kommen, wird der Kurs für alle günstiger. (bei 12 Teilnehmer: 165 Euro)

Es sind ausreichend Boxen für Gastpferde vorhanden. Eine Vorabanmeldung ist hierfür notwendig.

Es wird an beiden Tagen ein reichhaltiges Mittagessen geben.

Zuschauer heißen wir herzlich willkommen.

Die Anmeldung kann anhand des beigefügten Anmeldeformulars erfolgen.

Bei Fragen könnt ihr euch gerne per Mail an rvkettlers-ranch@gmx.de oder über Facebook an uns wenden.

Kurz-Infos

Marina Perner

Trainerin A EWU/DOSB

Individual-Training

22.04-23.04.2017

Kosten: 220,- Euro bei 9 Teilnehmern zzgl.

Box pro Tag: 10,- Euro

Essen pro Tag: 5,- Euro

Teilnehmeranzahl: max. 12

Anmeldung über:

rvkettlers-ranch@gmx.de

Kettler’s Ranch

Breite Stücken 3

06901 Kemberg/Dabrun

http://kettlers-ranch.de/

Der Reitverein Kettler’s Ranch e.V. freut sich auf euch und einen intensiven Kurs mit Marina Perner.

