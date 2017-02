Info: neue Broschüren zu Pferdehaltung und Körperschutz

Neue Broschüren zu Pferdehaltung und Körperschutz





Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) hat

ihre Broschüren zu den Themen „Pferdehaltung“ und „Körperschutz“ neu auf

gelegt. Sie sind für Versicherte kostenfrei erhältlich und können im Internet her

untergeladen werden.



Die Pferdehaltung gehört zu den Unfallschwerpunkten in der Landwirtschaft. So ver

zeichnet die SVLFG nach aktuellster Statistik in diesem Bereich jährlich knapp 2.500

meldepflichtige Unfälle, vier davon mit Todesfolge. Aufgrund des hohen Unfallrisikos

und der Schwere der Unfälle hat die Information der Versicherten hier eine besonders

hohe Bedeutung.



Für den Körperschutz ist Persönliche Schutzausrüstung (PSA) immer dort zu tragen,

wo technische und organisatorische Maßnahmen nicht möglich sind oder deren Wir

kung nicht ausreicht, die Sicherheit und Gesundheit zu wahren. Hierfür sind Kennt

nisse über die jeweils geeignete PSA unbedingt erforderlich.



Beide Broschüre können im Internet unter www.svlfg.de > Service > Broschüren >

Prävention abgerufen werden.

SVLFG

Martina Opfermann-Kersten

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

- Stabsstelle Selbstverwaltung/Öffentlichkeitsarbeit -

Weißensteinstraße 70-72

34131 Kassel

Tel.: 0561 9359-171

Fax: 0561 92830-1600

E-Mail: kommunikation@svlfg.de

Internet: www.SVLFG.de