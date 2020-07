Informationstag zum Beruf Pferdewirt am 26.09.2020 in Vechta

(Vechta) Die Bundesvereinigung der Berufsreiter lädt zu einer Informationsveranstaltung zum Beruf des Pferdewirtes am Samstag, 26. September 2020, in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der Justus-von-Liebig-Schule ein. Jeder, der sich für den Beruf des Pferdewirtes interessiert, ist herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet ab 10 Uhr im Seminarraum der Landeslehrstätte Pferdesport Weser-Ems e.V. statt. Neben Informationen zum Berufsbild, dem Berufsalltag und persönlichen Voraussetzungen, ist das Vorreiten oder Vormustern eines Lehrpferdes möglich.

Die Veranstaltung kostet 15 €, eine Anmeldung ist erforderlich. Hierzu direkt bei der Landeslehr-stätte Pferdesport Weser-Ems e.V. anmelden unter Tel. 04441-91400 oder sudeikat@psvwe.de

Die Bundesvereinigung der Berufsreiter im Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband e.V. ist eine bundesweite Interessenvertretung aller Fachrichtungen im Beruf Pferdewirt. Ziel der Bundesvereinigung ist die Verbesserung des Ausbildungsniveaus im Reitsport und die Stärkung des Ansehens der Berufsausbilder in der Öffentlichkeit.

Wer möchte den Beruf Pferdewirt erlernen?

Informationsveranstaltung

Du interessierst Dich für den Beruf des Pferdewirtes? Dann bist Du bei uns richtig!

Die Bundesvereinigung der Berufsreiter informiert in Zusammenarbeit mit der

Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der Berufsbildenden Schule für

Agrar- und Hauswirtschaft über den Beruf des Pferdewirtes (alle Fachrichtungen).

Alle diejenigen, die daran denken, diesen Beruf zu erlernen, sind dazu – mit ihren Eltern – herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 26.09.2020

10:00 Uhr Seminarraum der Landeslehrstätte Pferdesport

Weser-Ems e.V.

Ort: Ort: Landeslehrstätte Pferdesport Weser-Ems e. V., Am Heidewinkel 8, 49377 Vechta

Thema: Informationen über Berufsbild, persönliche Voraussetzungen,

Ausbildungsgang, Arbeitsalltag, Ausbildungsbetrieb, Ausbildungsvertrag, Berufsaussichten (ca. 90 Min.)



Praxisteil: Vorreiten/Vormustern eines Pferdes, je nach Fachrichtung – für Teilnehmer ab 15 Jahre (jeweils 15 Min.)

Korrekte Reitausrüstung und Reitkappe erforderlich.

Anschl. Bekanntgabe der Einschätzung der praktischen Fähigkeiten durch die Testkommission.

Kostenbeitrag: 15,00 €

Anmeldung: Landeslehrstätte Pferdesport Weser-Ems e.V.

Am Heidewinkel 8, 49377 Vechta

Tel.: 04441-91400, E-Mail: sudeikat@psvwe.de

Bitte gib uns bei der Anmeldung an, für welche Fachrichtung Du Dich interessierst.

Teilnehmer, die auf einer Informationsveranstaltung von der Testkommission eine Empfehlung erhalten, werden außerdem zu einem ausführlichen Eignungstest an der Deutschen Reitschule in Warendorf am 31.10. - 01.11.2020 eingeladen.

Informationsveranstaltung zum Beruf Pferdewirt

am 26.09.2020

in der Landeslehrstätte Pferdesport Weser-Ems e. V., Vechta

A b l a u f

Zeit Inhalt Durchführung

10:00 Begrüßung Hausherr

Bekanntgabe des Ablaufes Vertreter der BBR

10:15 Anforderungen an einen Auszubildenden Leiter der Schule

Ein Arbeitstag, Ablauf Auszubildende/r

10:50 Zuständige Stelle

Aufgaben, Ausbildungsvertrag, Vertreter

gesetzliche Bestimmungen der Zuständigen Stelle

11:15 Die Berufsschule, Vertreter der

Aufgaben, Unterrichtsfächer Berufsschule

11:40 Berufsaussichten, Verdienstmöglichkeiten Vertreter der BBR

Anschl. Mittagspause

13:30 Praxis: Vorreiten oder Vormustern Ausbildungsleiter

eines Pferdes Testkommission

Kostenbeitrag 15,00 €

i.A. Andrea Heß

Bundesvereinigung der Berufsreiter im

Deutschen Reiter- und Fahrer- Verband e. V.