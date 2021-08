Informationsveranstaltung in München - Der Beruf des Pferdewirtes

(München) Die Bundesvereinigung der Berufsreiter lädt mit dem Bayerischen Reit- und Fahrverband e.V. zu einer Informationsveranstaltung zum Beruf des Pferdewirtes am Freitag, 24. September 2021, in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft ABB Pferdewirt und der Staatlichen Berufsschule München ein. Jeder, der sich für den Beruf des Pferdewirtes interessiert, ist herzlich eingeladen. Die Veranstaltung findet ab 10 Uhr an der Olympia-Reitanlage in München statt. Neben Informationen zum Berufsbild, dem Berufsalltag und persönlichen Voraussetzungen, ist das Vorreiten oder Vormustern eines Lehrpferdes möglich.

Die Veranstaltung kostet 20 € für den Teilnehmer und 10 € für die Begleitperson, eine Anmeldung ist erforderlich. Hierzu direkt beim Bayerischen Reit- und Fahrverband e.V. anmelden unter

https://www.brfv.de/seminar/informationsveranstaltung-wer-moechte-den-beruf-pferdewirt-erlernen/

oder Tel.: 089-926967-250.

Die Bundesvereinigung der Berufsreiter im Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband e.V. ist eine bundesweite Interessenvertretung aller Fachrichtungen im Beruf Pferdewirt. Ziel der Bundesvereinigung ist die Verbesserung des Ausbildungsniveaus im Reitsport und die Stärkung des Ansehens der Berufsausbilder in der Öffentlichkeit.

Bundesvereinigung der Berufsreiter im

Deutschen Reiter- und Fahrer- Verband e. V.