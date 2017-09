INGRID KLIMKES NACHWUCHSTALENT WIRD EQUITANA-BOTSCHAFTER

Ingrid Klimke und EQUITANAs Firlefranz (EQUITANA 2017, Foto: Sven Cramer)

Ein charmanter Fuchs mit blonder Mähne und viel Ausstrahlung wird das neue Mitglied der EQUITANA-Familie: EQUITANAs Firlefranz, 4-jähriger Westfalen-Wallach und Nachwuchshoffnung im Stall von Ingrid Klimke. Einen ersten gemeinsamen Auftritt auf der EQUITANA hatten die beiden im März beim Ausbildungsabend INGRID KLIMKE live – ein Auftritt, der Eindruck hinterlassen hat. Nun wird der vielversprechende Youngster Botschafter der EQUITANA.

„Firlefranz kommt aus einer erfolgreichen Zuchtfamilie, geht den klassischen Ausbildungsweg eines jungen Reitpferdes und hat mit Ingrid Klimke eine Weltklasse-Ausbilderin, die wie keine andere für eine pferdegerechte Trainingsphilosophie und sportlichen Erfolg steht. Für uns ist er der ideale Botschafter“, freut sich EQUITANA-Chefin Christina Uetz. „In den nächsten Jahren wollen wir EQUITANAs Firlefranz in der Ausbildung und im Sport begleiten und seine Fortschritte dokumentieren.“

Bei Ingrid Klimke in Münster steht EQUITANAs Firlefranz seit 2016 im Stall. Altersgemäß hat er im letzten Jahr noch viel Zeit auf der Wiese verbracht, konnte aber bereits gute Platzierungen in den ersten Reitpferdeprüfungen erzielen. EQUITANAs Firlefranz ist ein Sohn von Franziskus, den Ingrid Klimke ebenfalls unter dem Sattel hat, und der mit Fidertanz, Fidermark oder Florestan in der Ahnenreihe die besten Voraussetzungen für eine Karriere im Dressurviereck mitbringt. Erst im August siegte der nun Vierjährige beim Turnier der Sieger in Münster in einer gut besetzten Reitpferdeprüfung.

Die kommende EQUITANA Open Air findet vom 25. – 27. Mai in Neuss statt, die nächste EQUITANA vom 09. – 17. März 2019 in Essen.

Reed Exhibitions Deutschland GmbH

Projekt EQUITANA Open Air