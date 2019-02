Initiative Kleintiergesundheit zum Welttag der Tierschutzimpfung: „Impfen ist Lebensschutz“

Impfungen sind die beste Gesundheitsvorsorge für Hund und Katze und damit aktiver Tierschutz. Unverzichtbar ist die Grundimmunisierung im frühen Lebensabschnitt. Je nach Lebensumstand schützen weitere Impfungen vor gefährlichen oder sogar tödlich verlaufenden Krankheiten.

Kaum eine andere medizinische Innovation hat also so viel Segen für die Gesundheitsvorsorge gebracht wie das Impfen. Deshalb gibt es seit 2016 den Welttag der Tierimpfung, der immer am 20. April an diese unvergleichliche Erfolgsgeschichte der Tiermedizin erinnert.

Diese Meldung informiert darüber, mit welchen Impfungen Hunde und Katzen vor Krankheiten geschützt werden können. http://www.kleintiergesundheit.info/impfen-ist-lebensschutz/kurzmeldung-impfen-ist-lebensschutz/

