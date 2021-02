Inter. Komitee für die Indigenen Amerikas - US-Regierungswechsel aus indigener Sicht & News aus Kolumbien

Der Regierungswechsel in den USA aus indigener Sicht



Ein Rückblick, was in den letzten Monaten unter der Trump Regierung noch geschah und einen Einblick, was sich unter der Biden-Harris-Regierung verändern könnte.

Öl in Alaska: Trump will Bohren, Biden nicht

Zwei Wochen bevor Biden sein Amt übernahm, leitete Trump alles in die Wege, um im Naturschutzgebiet Arctic National Wildlife Refuge Öl- und Gasbohrrechte zu versteigern. Die in dieser Küstenregion der Arktis lebende indigene Gemeinschaft der Gwich’in nennt das Gebiet «den heiligen Ort, wo alles Leben beginnt». Seit jeher versuchen sie sich gegen die Bohrungen zu wehren.







Trump forciert die Durchsetzung von Todesurteilen: Indigener betroffen!

Seit 17 Jahren wurden keine Exekutionen mehr auf Bundesebene vollstreckt. Trump setzt diesem Trend ein Ende: Unter seiner Präsidentschaft wurden zwischen Juli 2020 und Januar 2021 13 Menschen hingerichtet, was dreimal so viele Personen sind, wie in den sechs Jahrzehnten zuvor. Unter den Exekutionen befand sich ein Navajo, Lezmond Mitchell. Mehr als 13 Stämme schlossen sich zusammen und riefen im Vorfeld gemeinsam dazu auf, die Hinrichtung zu stoppen – sie missachte die anerkannte Souveränität der Indigenen Völker. Wenn ein Verbrechen auf indigenem Territorium stattfindet, darf die Bundesregierung Indigene nicht ohne die Zustimmung des Indigenen Volkes zu einer Todesstrafe verurteilen. Trump kümmerte das nicht und liess die Exekution vollstrecken.







Rolle der Native Americans bei den US-Wahlen 2020

In der Vergangenheit wurden Native Americans im Gerangel um Stimmen allzu oft ignoriert. In Swing States, wie Wisconsin und Arizona haben indigene Wähler*innen dazu beigetragen, das Präsidentschaftsrennen zu kippen und ihre roten Staaten blau zu machen. Die US-Wahlen 2020 widerspiegelten die entscheidende Rolle, die Indigene Wähler einnehmen können und die in Zukunft noch viel bedeutsamer werden könnte, wenn Indigene Schlüsselpositionen einnehmen. Nun ist zu hoffen, dass der US-Senat die zur Innenministerin vorgeschlagene Deb Haaland mit indigenen Wurzeln auch tatsächlich in ihrem Amt bestätigt. Damit wurde zum ersten Mal in der Geschichte der USA eine Native American für einen Kabinettsposten in der Regierung nominiert.







Biden im Amt: Was hat sich getan?

Biden unterzeichnete bereits an seinem ersten Tag verschiedene Verordnungen zum Vorteil der Native Americans. Er wiederrief die Genehmigung für die Keystone XL Pipeline, die Indigene Völker jahrelang vor Gericht bekämpften. Er stoppte den Bau der Grenzmauer, welche die auf beiden Seiten lebenden Indigenen Gemeinschaften zu trennen drohte. Er erliess ein Moratorium für Öl- und Gasbohrungen im Arctic National Wildlife Refuge. Er stimmte auch zu, die ursprünglichen Grenzen des erst von Obama gegründeten National Monuments Bears Ears wiederherzustellen.



Die ersten Entscheide der Biden-Harris-Regierung sind vielversprechend und geben Hoffnung, dass die USA eine Richtung eingeschlagen hat, die für mehr Gerechtigkeit für Indigene Völker sorgen wird. Die Folgen der vergangenen vier Jahre unter Trump zu beseitigen und ein Vertrauen zu den Native Americans aufzubauen, wird aber kein einfacher Weg sein. Incomindios wird die Entwicklungen weiterhin aufmerksam beobachten und Sie auf dem laufenden behalten.

Vollständiger Artikel HIER lesen Kolumbien: Die Gewalt gegen Umweltaktivist*innen nimmt zu Die Pandemie gefährdet die Indigenen Völker in Kolumbien, von denen viele in staatlicher Vernachlässigung leben. Gemäss der Nationalen Indigenen Organisation von Kolumbien (ONIC) sind - von den insgesamt 39'051 registrierten Todesfällen in Kolumbien - 1'279 Indigene an COVID-19 gestorben (Stand: 18.12.2020).



Trotzdem stellt das Virus für die Betroffenen nicht die schlimmste Bedrohung dar. Die Massaker und Morde an Indigenen und Führungspersönlichkeiten der Zivilgesellschaft, insbesondere an Umweltschutzverteidiger*innen nehmen seit Jahren zu, wobei sich die Situation im Jahr 2020 nochmals verschärft hat. Indepaz (Instituto de estudios para el desarrollo y la paz) sprach im Dezember 2020 von 79 Massakern, in welchen 340 Menschen ums Leben kamen.



Incomindios wurde von Carlos G., der dem Indigenen Volk Pijao in Tolima, Kolumbien angehört, über die schlimmen Ereignisse in seiner Umgebung informiert. Seit vielen Jahren setzt sich der Menschenrechtsverteidiger für bessere Lebensbedingungen ein und kämpft für den Einbezug der indigenen und nicht-indigenen Bevölkerung in die Entscheidungsfindung, wenn es um den Ressourcenabbau auf ihrem Land geht. Carlos G. nahm 2017 an einem von Incomindios mitorganisierten Side Event am Forum für Wirtschaft & Menschenrechte an der UNO in Genf teil und sprach darüber, wie sein Volk eine Volksabstimmung gegen die Eröffnung einer Mine durchsetzen konnte. Heute schreibt er uns von der grossen Gefahr, welcher Umweltverteidiger*innen in dieser Region ausgesetzt sind. Am 12. Januar 2021 wurde bekannt, dass der bekannte Umweltaktivist Gonzalo Cardona Molina von Tolima ermordet aufgefunden worden ist. Das erst begonnene Jahr fängt für Kolumbien und unsere indigenen Partner*innen nicht gerade hoffnungsvoll an.



Gonzalo Cardona Molina war bekannt als der "Schützer der Gelbohrsittiche", einer seltenen Papageienart © ProAves Kampagnen Stop Palmöl - Referendum gegen das Freihandelsabkommen mit Indonesien

Am 7. März kommt das Referendum "Stop Palmöl" an die Urne. Es positioniert sich gegen das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Indonesien. Das Abkommen würde den Import von Palmöl erleichtern.



Das Freihandelsabkommen mit Indonesien, dem das schweizerische Parlament am 20. Dezember 2019 zustimmte, wird von Seiten der Politik als nachhaltig bezeichnet. Das Referendum "Stop Palmöl" widersetzt sich dieser Auffassung und macht auf die massive Abholzung und Brandrodungen, Kinder- und Zwangsarbeit, den Einsatz von giftigen Pestiziden und die Vertreibung von tausenden von KleinbäuerInnen und Indigener in Indonesien aufmerksam.



Incomindios unterstützt das Referendum und sagt NEIN am 7. März 2021! Bestelle jetzt Kampagnen Material! Tipps Lupita - Doku über eine neue Generation von Maya-Aktivistinnen, die ihre Stimme erheben! Vor 20 Jahren ereignete sich im Süden Mexikos das grausame Massaker von Acteal. Lupita verlor damals ihre Familie. Heute ist sie eine wichtige Stimme für ihr Volk, die Tzotzil-Maya.



