Internationaler Showdown in der Lake Arena

Der Equestrian Summer Circuit geht in die zweite Runde

Dieter Köfler, dem Titelverteidiger im Ostarichi Grand Prix, der vor wenigen Wochen die Bronzemedaille bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften geholt hat.

Fotocredit: © One Shot Photo

Heute in zwei Wochen verwandelt sich die Lake Arena in Wiener Neustadt erneut zum Schauplatz des internationalen Spitzensports: Der zweite, von 15.-27. August datierte Part des Equestrian Summer Circuits lockt mit 255.000,- Gesamtpreisgeld, fünf Weltranglistenspringen, dem neu gestalteten Großen Steinfeld Derby, den hochdotierten Ostarichi Championaten der Youngsters und einem nagelneuen CWD Sattel im Premium Tour Finale. Zur Freude des Veranstalters Michael Steinbrecher ist die Nennliste vollgespickt mit prominent besetzten Teilnehmern – hochkarätigen Turnierwochen steht nichts mehr im Wege.

Erwartet wird ein erstklassiges, 30 Nationen starkes Starterfeld und darunter sind mit Ivaylo Bonev (2014), Andreas Knippling (2015) und dem großartigen Vorjahressieger Dieter Köfler (2016) auch die letzten drei Ostarichi Grand Prix-Gewinner eingetragen sowie Gerfried Puck und Björn Nagel, die ja bei den ersten beiden Summer Grand Prix zugeschlagen hatten.

Sie werden auf jeden Fall namhafte Konkurrenz bekommen von Jörg Oppermann, Kathrin Müller, Matteo Zamana, Kai und Nina Schäfer, Markus Saurugg oder auch Rossen Raitchev, die sich ja bereits in die Wiener Neustädter Siegerliste eintragen lassen konnten.

Mit Christoph Obernauer und Fritz Kogelnig haben zwei des siegreichen Tiroler Goldquartetts genannt, die sich ja bei den diesjährigen Österreichischen Staatsmeisterschaften vor wenigen Wochen den Mannschaftstitel holen konnten.

Hochkarätig wird es sicherlich mit Sandor Szász, Roberto Turchetto, Monika Stangelova, Davide Kainich, Karin Ernsting, Nuri Dijks, Luca Coata, Jens Christ oder Tobias Bachl, die der zweiwöchigen Turnierserie internationales Flair verpassen.

Sie alle dürfen sich auf ein exquisites Programm freuen, das mit jeder Menge Highlights punktet. Alles in allem sind Ende August zwölf Veranstaltungstage ausgeschrieben, die die Lake Arena zur großartigen Bühne machen werden: In der ersten Woche von 15.-20. August darf man sich das am Freitag angesetzte Championat of Wiener Neustadt sowie den finalen Grand Prix of Wiener Neustadt am Sonntagnachmittag als großartige Höhepunkte vormerken, zählen beide Prüfungen mit ihrer satten Dotation zum Weltranglistenranking.

Gerfried Puck, der im Rahmen der ersten Equestrian Summer Circuit-Serie im Juli einen der beiden Großen Preise gewinnen konnte.

Fotocredit: © iSPORTPHOTO – www.isportphoto.com

In der vierten und letzten Summer Circuit-Woche von 22.-27. August warten tagtäglich erstklassige Programmpunkte: Bei den Ostarichi Championaten für alle fünf-, sechs- und siebenjährige Youngsters winken heuer besonders große Jackpots und lukrative Siegesprämien. Die Entscheidung fällt wiederum über zwei Umläufe, die nach Opening am Dienstag dann am Mittwoch und Samstag angesetzt sind. Das als Weltranglistenspringen ausgeschriebene V.H.A. Championat findet am Freitagnachmittag statt. Am Samstag darf man sich auf das Große Steinfeld Derby 2017, ebenfalls ein Ranking-Bewerb, freuen. Dieses wurde heuer von Frank Rothenberger und Franz Madl ja komplett neu gestaltet. Einen ersten Vorgeschmack bekamen wir bereits im Rahmen des The Equestrian Springbreaks mit dem Kleinen Steinfeld Derby, das ja Maximiliane Ruppert für sich entscheiden konnte – die smarte Amazone ist übrigens beim Summer Circuit ebenfalls dabei. In der anschließenden Finalprüfung der Premium Tour, dem Flutlichtspringen am Samstagabend, sponsert CWD dem Sieger einen nagelneuen CWD-Sattel.

Zum Showdown am Sonntag bildet der alljährliche Ostarichi Grand Prix den sensationellen, krönenden Abschluss, wo die besten Reiterinnen und Reiter aus den beiden Qualifikationen um 30.000,- Euro reiten werden.

Die Highlights des Summer Circuits 2017:

Dritte Woche (15.-20. August 2017)

o Freitag (18. August 2017), ca. 14:00 Uhr: CHAMPIONAT of WIENER NEUSTADT 2017

o Sonntag (20. August 2017), ca. 15:00 Uhr: GRAND PRIX of WIENER NEUSTADT 2017

Vierte Woche (22.-27. August 2017)

o Freitag (25. August 2017), ca. 14:00 Uhr: V.H.A. CHAMPIONAT 2017

o Samstag (26. August 2017), ab ca. 10:00 Uhr: OSTARICHI CHAMPIONATE 2017

o Samstag (26. August 2017), ca. 17:00 Uhr: GROSSES STEINFELD DERBY 2017

o Sonntag (27. August 2017), ca. 15:00 Uhr: OSTARICHI GRAND PRIX 2017

www.lake-arena.at



Pferdenews.eu