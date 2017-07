Interessantes Interview mit Tessa Bauer

vom Ausbildungszentrum RAI Reiten

über Reiten mit Bändele:

Bei den Süddeutschen Karl May Festspielen in der Westerncity von Fred Rai in Dasing bei Augsburg treten seit 10 Jahren immer wieder mindestens 25 Pferde auf, die alle mit dem Bändele, einer Art Schnurhalfter, auf der Freilichtbühne geritten werden. Bester Beweis, daß RAI Reiten auch in der Gruppe und unter besonderen Bedingungen super funktiert und zugleich auch noch sehr pferdeschonend ist. Tessa Bauer vom Bundesausbildungszentrum im RAI-Reiten berichtet darüber im Interview.

Unterhalb zeigen wir gleich noch den aktuellen Trailer zu den Festspielen in 2014 mit "Winnetou I" im Programm:

