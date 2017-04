Italiener räumt in Hagen ab

Emanuele Gaudiano (ITA) & Carlotta. © Fotodesign gr. Feldhaus

(Hagen a.T.W.) Seit 15 Jahren ist der Italiener Emanuele Gaudiano in Hagen am Teutoburger Wald am Start, das erste Mal war er bei den Europameisterschaften der Nachwuchsreiter am Borgberg zu Gast – seitdem ist er immer wieder hier. Und auch bei Horses & Dreams meets Austria läuft es bestens für den inzwischen 30-Jährigen. So fuhr er inzwischen den dritten Sieg der aktuellen Turnierwoche ein.



Das Einlaufspringen gewann er mit Einstein, mit Carlotta siegte er bereits am Freitagabend und die erst achtjährige Stute war auch das Pferd der Wahl für den Start im Preis der A. Rawie GmbH & Co. KG am Samstagnachmittag. In dieser internationalen Zwei-Phasen-Springprüfung der großen Tour verwies Gaudiano (0 Fehlerpunkte/28.69 Sekunden) den Baden-Württemberger Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Cim Air (0/29.85) und den Iren Billy Twomey mit Diaghilev (0/29.94) auf die Plätze. „Ich hoffe, es läuft so weiter“, so Gaudiano. „Ich habe mir viel vorgenommen für Montag, ich möchte auf jeden Fall im Großen Preis für die DKB-Riders Tour punkten.“



Im Almased-Dressurstadion wurde indes die Einlaufprüfung im Louisdor-Preis ausgeritten. In dieser Intermediaire II lieferte Ingrid Klimke eine Doppelspitze. Die Münsteraner Reitmeisterin siegte mit dem neunjährigen Hengst Franziskus (71,92 Prozent) und belegte mit der ebenfalls neunjährigen Fuchsstute Geraldine Platz zwei (71,74). Dritter wurde Frederic Wandres mit Duke of Britain (71,16).



Der Sonntag startet im Preis der WIK Elektro-Hausgeräte Vertriebs GmbH & Co. Produktions KG mit dem zweiten Grand Prix des Turniers im Almased-Dressurstadion. Im Springstadion messen sich die Amateure im Preis der Sparkasse Osnabrück.



Ingrid Klimke (GER) & Franziskus. © Stefan Lafrentz

