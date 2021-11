James Lujan kommt zum INDIANER INUIT: NORDAMERIKA FILMFESTIVAL

Foto: James Lujan

Liebe Freundinnen und Freunde des INDIANER INUIT Filmfestivals,



mit dem Institute of American Indian Arts (IAIA) konnte INDIANER INUIT: Das Nordamerika Filmfestival 2019 eine wertvolle Partnerschaft aufbauen, von der auch die kommende Ausgabe des Filmfestivals im Februar 2022 wieder profitieren wird.

Das IAIA bildet als renommierte Kunsthochschule in Santa Fe, New Mexico Studierende in verschiedenen künstlerischen Studiengängen aus, darunter auch im Fach Film (Cinematic Arts and Technology). Wir freuen uns sehr, den Leiter der IAIA-Abteilung Cinematic Arts and Technology, James Lujan (Taos Pueblo) seine Teilnahme für das nächste Filmfestival bestätigt hat!

James Lujan (Cinematic Arts Department Chair, IAIA)

Filmemacher und Drehbuchautor James Lujan lebt und arbeitet in Santa Fe, New Mexico. Er begründete den Studiengang Cinematic Arts and Technology am IAIA und leitet seit 2012 die gleichnamige Abteilung.

Davor war James Lujan als Programmdirektor bei InterTribal Entertainment in Los Angeles tätig, einer Initiative zur Unterstützung von Indigenen in der Filmindustrie.

46. American Indian Film Festival

Das American Indian Film Festival (AIFF) finden dieses Jahr vom 5.-13. November statt - wie im letzten Jahr wird es virtuell durchgeführt, Tickets sind hier erhältlich.

Michael Smith (1951-2018) richtete das erste American Indian Film Festival 1975 in Seattle aus, seit 1977 findet es jährlich in San Francisco statt. 1979 gründete er zudem das American Indian Film Institute, welches hinter der Organisation des renommierten Filmfestivals steht und heute von seiner Tochter Mytia Zavala geleitet wird.

Das American Indian Film Institute und Festival ist langjähriger und wichtiger Partner von INDIANER INUIT: Das Nordamerika Filmfestival. Michael Smith begleitete das Filmfestival seit seiner Gründung 2004 und war häufig zu Gast, um das Festival inhaltlich zu unterstützen und dem Publikum Einblicke in die Welt des indigenen Films zu geben.

