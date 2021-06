Internationales Springreitturnier auf Hof Waterkant

Janne Friederike Meyer-Zimmermann geht unter die Veranstalterinnen



Sie gehört zu den besten Springreiterinnen des Landes, wurde mit der deutschen Mannschaft sowohl Europa- als auch Weltmeisterin und startete bei den Olympischen Spielen in London. Jetzt holt sie sich

den Spitzensport nach Hause. Zusammen mit ihrem Mann Christoph veranstaltet Janne Friederike Meyer-Zimmermann vom 1. bis 4. Juli 2021 auf ihrer privaten Anlage in Pinneberg vor den Toren

Hamburgs das internationale Springreitturnier CSI Hof Waterkant.

"Ein eigenes Turnier – jetzt – in diesen Zeiten, kann das richtig sein? Diese Frage haben wir uns häufig gestellt und sie uns schlussendlich mit einem klaren Ja beantwortet", sagt Janne Meyer-Zimmermann.

"In jedem Anfang steckt die Chance für etwas Neues, man muss nur den Mut haben, diesen neuen Wegen zu folgen und wir haben uns jetzt einfach mal getraut. Weil wir es wichtig finden, dem Land

Schleswig-Holstein etwas zurückgeben." Darüber freut sich auch Ministerpräsident Daniel Günther, der die Schirmherrschaft für das Turnier übernommen hat. "Nicht nur hinter den Sportlerinnen und Sportlern liegt eine lange Durstrecke", so Günther. "Dass auf Hof Waterkant deswegen auch ein Schwerpunkt auf Ambiente und Rahmenprogramm gelegt wird, um dem Publikum ein tolles Wochenende zu bescheren, ist großartig."

Gemütliche Sitzmöglichkeiten für die Reitsport-Fans am Rand des Springplatzes, ein kleiner Ausstellerbereich, in dem alles rund ums Pferd gekauft werden kann und die Hof Waterkant Food-Plaza

mit verschiedenen Gourmetständen erfüllen das Motto "Familiär mit internationalem Flair".

Auf der Zeiteinteilung stehen neben Weltranglistenspringen sowie Youngster- und Nachwuchs-Championaten auch die Fohlenauktion des Holsteiner Verbands und ein moderierter Talk mit Persönlichkeiten aus der Wirtschaft zum Thema "Deutschland nach Corona – welche Sprünge jetzt wichtig sind und welche Hindernisse noch kommen" (So, 13 Uhr). Highlight ist am Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr der Große Preis von Holstein der Mercedes-Benz Niederlassung Hamburg, der als Qualifikation und Sichtung für die kommende Europameisterschaft zählt.



Erwartet werden rund 200 Starter:innen aus aller Welt, darunter Olympiasieger Jeroen Dubbeldam, Weltund Europameister Marco Kutscher, A-Kader-Reiter Patrick Stühlmeyer, die frisch gebackene deutsche

Meisterin Sophie Hinners, Global Champions Tour Gewinnerin Dani Waldman aus Israel sowie die USNachwuchstalente Wilton und Lucas Porter. Janne Friederike Meyer-Zimmermann selbst steigt natürlich

auch in den Sattel.

Mehr Infos: www.hofwaterkant.com

Die Zeiteinteilung finden Sie hier: https://reitturniere-live.de/2021/pinneberg

Tickets für das Turnier kosten am Freitag 5 Euro, Samstag und Sonntag je 10 Euro. Donnerstag ist der Eintritt frei.

Theresa Hallermann

hesse und hallermann PR