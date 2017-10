„Jetzt erfolgreicher EQUUSIR-Therapie-Partner werden.“ 

(Foto Gerold Reinwald) „Wir geben den Pferden ein Sprachrohr für deren körperlichen Zustand.“ Gerold Reinwald, Geschäftsführer und Entwicklungsleiter BEST steht für Bio Energetic Scan and Therapy: Das Konzept ist in seiner Wirkung ganzheitlich, basiert aber auf dem letzten Erkenntnis-Stand der Technik, die auch von der Schulmedizin anerkannt ist: Es wird gemessen, in welchem Energie-Zustand sich die einzelnen Körperregionen des Pferdes befinden. Mit dieser exakten Auswertung wird sichtbar, wo das Pferd Beschwerden oder Blockaden hat. Die meisten Reiter haben die Problem-Regionen bemerkt, aber nicht benennen können. Jede Zelle des Körpers nutzt verschiedene chemische und physikalische Prozesse, um den Organismus gesund zu halten oder Verletzungen zu heilen. Equusir unterstützt die Fähigkeit des Körpers, seine Energie-Flüsse zu steuern. Es wird mit Infrarot (Tiefenwärme), das tief in die Zellen eindringt, gearbeitet und mit Farblicht, das nach zahlreichen wissenschaftlichen Studien vielfältige Prozesse im Körper anregt. Ergänzend wird das zentrale Nervensystem gezielt mit den Licht-Impulsen angeregt. In den letzten 10 Jahren hat Entwickler Gerold Reinwald schon mit mehreren 1.000 Pferden gearbeitet. Vom hartnäckigen Husten über Nacken-, Rücken- und jahrelangen Hautproblemen bis zu Huf-Rehe hat die Anwendung in der Equusir BEST BOX vielen Pferden geholfen. Begeistert sind einerseits Turnier-Reiter und Trainer, denen die nachhaltige Gesundheit ihrer Pferde ein Anliegen ist. Andererseits sehen immer mehr Tierärzte und Therapeuten eine Bereicherung in der einfachen und vollständigen Lokalisierung von Problemen. Und das Interesse an der neuen EQUUSIR-Therapie wird von Tag zu Tag größer.