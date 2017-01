J.J.Darboven Vereins-Initiative geht 2017 weiter - Reitverein aus Seeben gewinnt dreifach!

PRESSEINFORMATION





Das urige Reiterstübchen im Halleschen Reit- und Fahrverein Seeben e.V. war am 15. November 2016 um 16 Uhr bestens vorbereitet: Kaffee, Kuchen, Snacks und aufgeregt wartende Vereinsmitglieder nahmen gestern ihren verdienten Bonus für tolle Vereinsarbeit entgegen: Aus den Händen von Ute Lund (Unternehmenskommunikation und PR von J.J.Darboven), Volker Wulff (Veranstalter PARTNER PFERD) und Pferdinand, dem Turniermaskottchen der PARTNER PFERD, der in Begleitung von Katrin Rippin (Projektreferentin der Leipziger Messe) anreiste, gab es 50 Tickets für die 20. PARTNER PFERD in der Leipziger Messe vom 19. bis 22. Januar 2017.



Als Pilotprojekt ist vor einem Jahr die J.J.Darboven Vereins-Initiative gestartet und hat gleich eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Als hätten Reitvereine im gesamten Bundesgebiet nur auf so eine Gelegenheit gewartet, stürmten weit über 1.000 Bewerbungen zur Teilnahme an der Initiative ein. Die Idee kam bei den Reitvereinen offensichtlich sehr gut an – auch beim Halleschen Reit- und Fahrverein Seeben e.V. Klammheimlich hatte sich Vorstandsmitglied Christin Ketter mit ihrem Verein für die Initiative beworben und hatte dann ihren Vereinskameraden die frohe Botschaft verkündet: Hat geklappt!



So bekam der Verein alles für eine professionelle Kaffeeversorgung für das Maiturnier mit Dressur- und Springprüfungen bis Klasse S von J.J.Darboven gestellt: Kaffeemaschinen, IDEE KAFFEE, Becher sowie ein Whiteboard für die Preisliste am Kaffee-Stand und entsprechende Aufmachung durch Banner und Flaggen. Außerdem drei Präsentkörbe als Ehrenpreise.



Rechtzeitig vor dem Turnier kam noch ein schönes Werbekit ins äußerst gemütliche Reiterstübchen des Halleschen Reit- und Fahrverein Seeben e.V. an: Individualisierte Plakate, Flyer und Spannbanner – sprich die Logos der Turniersponsoren konnten eingepflegt sowie Datum, Ort und besondere Highlights herausgestellt werden. So konnten die Vereinsmitglieder höchstprofessionell Werbung für ihr Turnier machen. „Die ganze Aktion war für uns durch und durch ein Gewinn“, freut sich Christin Ketter immer noch über das erfolgreiche Turnierjahr. „Zum einen haben wir das Ganze mit einem Kuchenbazar gekoppelt, das hat ordentlich Geld in die Vereinskasse gespült. Außerdem sind sehr viele regionale Unternehmen auf uns aufmerksam geworden, die von dem tollen Sponsor J.J.Darboven angezogen wurden und dann auch dabei sein wollten.“



Als extra Kaffeesahnehäubchen wurden im Herbst dann aus den 100 Gewinnervereinen nochmal vier Sieger ermittelt, welche die J.J.Darboven Vereins-Initiative besonders kreativ umgesetzt haben und auch hier hatte der Hallesche Reit- und Fahrverein Seeben die Nase vorn und freute sich riesig über den bevorstehenden Turniertag auf dem Fünf-Sterne-Weltcupturnier PARTNER PFERD in Leipzig.



Auch für 2017 gilt das Motto „Turniere erfolgreich veranstalten“. J.J.Darboven fordert erneut in Kooperation mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und dem Veranstalter internationaler Reitsportevents, EN GARDE Marketing GmbH, Reitvereine auf, sich für die Vereins-Initiative zu bewerben. Voraussetzung ist, dass der Verein bei seinem Turnier das gastronomische Angebot ehrenamtlich auf die Beine stellt.





