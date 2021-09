Foto Pressemeldung zur Verfügung gestellt von Ramona Billing

Johanna Raab & Super Little Taylor gewinnen NRHA Limited Non Pro

Mit einer 215 setzte sich Johanna Raab mit Super Little Taylor (Super little Chic x Taylors Bucky) an die die Spitze eines 23-köpfigen Starterfeldes in der NRHA Limited Non Pro. Die beiden waren in diesem Jahr bereits Zweite in der Novice Horse Non Pro Regio beim LQH Masters in Bitz. Zweiter wurde mit einer 213,4 Andre Engelmann auf Gunna Be Fabulous, gefolgt von George Allen Sternberg aus Großbritannien mit A Shining Gun (212,5).

Ramona Billing

Redaktionsbüro, PR und Event-Management