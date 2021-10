Foto: Isabelle Tiede, Vorsitzende Junge Jäger Schleswig-Holstein

Junge Jäger buddeln für’s Klima

Die Jungen Jäger Schleswig-Holstein pflanzen zum Tag der Deutschen Einheit Setzlinge für besseres Klima, eine größere Biodiversität und mehr Lebensraum.



Unter dem Motto „Ihr spendet – wir buddeln“ rufen die Jungen Jäger des Landes zum Spenden für Ihre Baumpflanzaktion auf. „Als junge Generation, wollen wir in die Zukunft investieren. Für Wildtiere sind Knicks und Wälder wichtige Lebensräume. Sie erhöhen die Biodiversität in unserer Natur, zudem leistet jeder gepflanzte Baum einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz. Wir werden unter anderem Eichensetzlinge pflanzen, wenn diese irgendwann eine Höhe von 20m erreicht haben, kann ein Baum 400-800kg CO² binden. “ so Isabelle Tiede, Vorsitzende der Jungen Jäger Schleswig-Holstein.

Als Jäger ist man täglich mit der Natur in Kontakt, bekommt klimatische oder landschaftliche Veränderungen und ihre Auswirkungen direkt mit. „Jeder Jäger leistet in seinem Revier ganz selbstverständlich einen Beitrag. Denn die Hege und Pflege unserer Wildtiere ist für uns nicht nur eine Aufgabe, sondern wir gehen mit Herzblut an die Sache.“ erläutert die Vorsitzende weiter. „Mit unserer Aktion wollen wir im größeren Rahmen einen ergänzenden Beitrag leisten.“ Auch jemand der selbst nicht aktiv werden kann, hat über eine Spende die Möglichkeit sich für Natur- und Artenschutz einzusetzen.

Anpacken ist für die Jungen Jäger kein Problem – darum ist das Vorstandsteam der Jungen Jäger beim Pflanzen der jungen Setzlinge selbst tatkräftig mit dabei. Unterstützt werden die Jungen Jäger vom Landesjagdverband und dem Hegelehrrevier. Auch der Landtagsabgeordnete und jagdpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Hauke Göttsch beteiligt sich an der Pflanzaktion. „Eine Aktion, zu der man „Ja“ sagen muss. Wenn junge Menschen sich so tatkräftig für Klima, Wald und Wild einsetzen, gehört das honoriert. Da nutze auch ich den Sonntag Nachmittag gerne, um mit anzufassen und neue Bäume zu pflanzen.“

Wer bei so viel Engagement selber Lust bekommen hat, aktiv zu werden, kann unter angegebenem Konto eine Spende tätigen oder Mitglied der Jungen Jäger werden und im kommenden Jahr selbst mit anfassen.

Spendenkonto: Landesjagdverband Schleswig-Holstein e.V.

IBAN: DE44 2109 0007 0051 5769 02

Verwendungszweck: „Meine Spende für Natur-, Umwelt- und Tierschutz – Junge Jäger Einheitsbuddeln“

Infokasten Junge Jäger:

Die Jungen Jäger sind alle Mitglieder im Landesjagdverband Schleswig-Holstein e.V. bis einschließlich 27 Jahre. Wir setzen uns für die Interessen der jungen Generation ein, bieten Veranstaltungen für und mit den Jungen Jägern an. Vom geselligen Ausflug über ein Grillseminar, bis hin zum Bäume pflanzen, das Spektrum ist so breit wie das Thema Jagd selbst. Ihr seid neugierig geworden, dann schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder schreibt uns unter info@jungejaeger-sh.de.

Isabelle Tiede, Vorsitzende Junge Jäger Schleswig-Holstein