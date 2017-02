Junge Reittalente aus Bayern

- Eileen Henglein und Niklas Bschorer -

Das Hobby der Kinder bestimmt das Familienleben und/oder kostet auch ordentlich Geld. Dennoch - gibt es Besseres für junge Menschen? In diesem spannenden BR Film lassen uns die Reittalente Eileen Henglein, Oberbayerische Meisterin im Dressurreiten und Vielseitigsreiter und Pferdeausbilder Niklas Bschorer, der zwischenzeitlich in England lebt, teilhaben an ihrem interessanten und vielseiten Leben mit Pferden und an ihrem Hobby Reitsport.