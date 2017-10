Anzeige

KALENDER 2018

von Malu Schumacher

- Mein Leben ist (k)ein Ponyhof -

Auf vielfachen Wunsch haben wir Euch einen Kalender 2018 über den CALVENDO Verlag GmbH erstellt! Danke Vanessa Gerner Photography und Jurina Zwirner Photographie für die superschönen Fotos! Wirklich ganz toll! Und die Shootings haben wieder viel Spaß gemacht! ALSO, um es gleich vorweg zu sagen! Nein, wir wollen uns nicht an dem Kalender bereichern. Unser Reingewinn (nach Abzug der Unkosten) wird zu 100% zugunsten Inklusion/Behindertenreiten gespendet. Wir werden das Geld an Tina Schumacher (nicht verwandt oder verschwägert) weiterleiten. Tina hat schon mehrere Inklusionsturniere auf Sportpferde Gut Birkenhof in Kurtscheid/Bonefeld ins Leben gerufen. Auch wird evtl. ein Fond zur Unterstützung des inklusiven Pferdesports eingerichtet. Zu bestellen (oder momentan noch vorbestellen) sind der DIN A3-Wandkalender und der DIN A5-Tischkalender in Buchhandlungen oder auch online, z.B. bei Amazon.de oder Buch24.de. Das wäre doch bestimmt ein schönes Weihnachtsgeschenk oder? Bitte unterstützt den Behindertenreitsport!