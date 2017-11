Video Pferdemagazin HUFGEFLUESTER TV

- Kaltenberger Ritterturnier 2018 -

der offizielle Trailer:

Ein Film von Ritterturnier

Erleben Sie einen faszinierenden Tag im Mittelalter mit der ganzen Familie. Über 1.000 mitwirkende Künstler werden Sie einen ganzen Tag lang in die Welt des Mittelalters entführen. Es erwartet Sie ein vielseitiges Gauklerspektakulum auf vielen Open Air Bühnen mit einem großen Festumzug aller Mitwirkenden. Flanieren Sie über den einzigartigen Mittelaltermarkt mit zahlreichen lebenden Werkstätten und kulinarischen Köstlichkeiten. Verweilen Sie in den gemütlichen Lagern der historischen Gruppen, die Ihnen das Leben im Mittelalter näher bringen. Freuen Sie sich auf das spektakuläre Ritterturnier in der Kaltenberg Arena mit dem legendären Lanzenkampf zu Pferde in einer actiongeladenen Show.

Der Termin 2018 ist hier zu finden KLICK MICH