Kaltenberger Ritterturnier - Clémence Faivre - ein besonderes Highlight für Pferdeliebhaber

Clémence Faivre - ein besonderes Highlight

für Pferdeliebhaber Pressemeldung vom Juni 2018



als besonderes Highlight für Pferdeliebhaber konnte in diesem Jahr die französische Pferdetrainerin Clémence Faivre für das Kaltenberger Ritterturnier verpflichtet werden. Faivre gilt als eine der weltweit besten Freiheitsdressur-Trainerinnen und feiert mit ihren kunstvollen Shows weltweit Erfolge. Sie wird nicht nur in der Live-Show zu sehen sein, sondern auch mit einer eigens choreografierten Pferdeshow während der Gauklernacht in der Arena auftreten.



Doch damit nicht genug: Am Mittwoch, den 25. Juli 2018, wird Clémence Faivre zwischen den Turniertagen eine exklusive Master Class für Pferdeliebhaber in der Arena von Kaltenberg abhalten.



„Ohne Pferd bin ich nichts“ - Clémence Faivre



Mit ihrem ersten Solo-Auftritt vor acht Jahren in Saintes-Maries de la Mer hat Clémence Faivre die Dressurszene für immer verändert. Als eine der ersten Reiterinnen kombiniert Faivre damals Elemente der klassischen Hohen Schule mit der Freiheitsdressur. Das Ergebnis ist eine Vorstellung voller Ausdruck, Anmut und Poesie verbunden mit der höchstmöglichen technischen Virtuosität. Wer einmal gesehen hat, wie Faivre scheinbar mühelos im Sattel sitzt, während ihr Lusitano-Hengst Gotan fast senkrecht auf den Hinterbeinen steht, hört auf, an die Gesetze der Physik zu glauben. Konfrontiert man Faivre mit den Komplimenten, die sie für ihre Auftritte erhält, lacht sie freundlich und sagt: „Ich bin nichts ohne meine Pferde. Die Pferde machen die Show.“....



# „Die Pferde machen die Show" – Vorstellungen voller Ausdruck, Anmut und Poesie # Luraschi und Co. – Lehrjahre bei den besten der Zunft # Der Hengst Gotan – eine schicksalhafte Begegnung # Vertrauen statt Kampf – Erfolg als Frau in einer Männerdomäne # Zeitreise – Die Rückkehr nach Kaltenberg

Alle Auftritte von Clémence Faivre in der Übersicht Gauklernacht In der Gauklernacht am 13. Juli 2018 wird der Auftritt von Clémence Faivre ein stimmungsvoller Höhepunkt des rauschenden Festes sein. Faivre zeigt in einer eigens choreografierten Show in der Arena die besondere Verbindung von Freiheitsdressur und Hoher Schule. Eine solche Show gab es in Kaltenberg noch nie zu sehen. Erleben Sie eine der weltbesten Dressurtrainerinnen hautnah und spüren Sie die Faszination, die von den stolzen und anmutigen Pferden in der Arena ausgeht.



Clémence Faivre, Dressur-Show in der Gauklernacht, 13. Juli 2018, in der Arena zu Kaltenberg

Die Master Class mit Clémence Faivre Am 25. Juli 2018 haben Pferdeliebhaber die einmalige Gelegenheit, einer der weltbesten Dressurtrainerinnen über die Schulter zu schauen, sich mit ihr über den richtigen Umgang mit Pferden auszutauschen, erste Schritte der Dressur zu lernen und in eine Welt einzutauchen, in der eine ganz besondere Verbindung zwischen Pferd und Mensch herrscht. Die exklusive Master Class dauert von 10 bis 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 149 Euro. Mehr Informationen zum Tagesablauf sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für die Master Class finden Sie unter www.schloss-kaltenberg-masterclass.de.



Master Class mit Clémence Faivre, 25. Juli 2018, 10-17 Uhr,

Anmeldung unter: www.schloss-kaltenberg-masterclass.de

Kaltenberger Ritterturnier Neben ihren Soloauftritten in der Gauklernacht sowie in der Master Class ist Clémence Faivre auch Teil der neuen Live-Show 2018. Hier schlüpft Sie in die Rolle der Prinzessin Elinor, die ihrem Bruder Hector hilft, aus der Verbannung an den Hof zurückzukehren.



