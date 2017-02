Kaltenberger Ritterturnier - Nominierung "Beste Show 2016" PRG LEA Award

Die beste Show Deutschlands? Das Kaltenberger Ritterturnier ist für den Live Entertainment Award als „Show des Jahres“ 2016 nominiert



Am 3. April 2017 werden in der Frankfurter Festhalle zum 12. Mal die Live Entertainment Awards (LEA) verliehen. Das Kaltenberger Ritterturnier ist in der Kategorie „Show des Jahres 2016“ für den renommierten Preis nominiert.



Das Kaltenberger Ritterturnier wird seit 37 Jahren auf Schloss Kaltenberg in der Nähe von München produziert und veranstaltet. Es ist das größte Mittelalterfest der Welt. Herzstück der Veranstaltung ist das eigentliche Ritterturnier; eine ca. zweistündige Arena-Show, die weltweit ihresgleichen sucht. Die Zuschauer tauchen in ein opulent inszeniertes Mittelalter-Epos ein, das durch Feste, Intrigen, Schlachten und Wettkämpfe führt, um schlussendlich im alles entscheidenden Turnier zu gipfeln. Mehr als 200 Darsteller sind nötig, um die hochemotionale Geschichte der Show perfekt in Szene zu setzen.

Entwickelt wird die Show in Zusammenarbeit mit Europas führendem Pferdestunt-Trainer Mario Luraschi, dessen Tiere bereits in zahlreichen Hollywoodproduktionen zu sehen waren. Die waghalsige Live-Action wird begleitet von szenisch komponierter Musik, prächtiger Ausstattung sowie aufwändigen Licht- und Pyroeffekten.



Eine Besonderheit der Show in Kaltenberg ist die Nähe des Publikums zur Arena-Action. Selbst die Aufgänge zu den Sitzplätzen werden bespielt. Das Publikum erlebt den Schweiß auf den Flanken der Pferde ebenso wie Anspannung und Konzentration in den Augen der Ritter. Kaltenberg ist wie großes Blockbuster-Kino – nur eben live und hautnah. Dem Sog dieser Gänsehaut-Atmosphäre kann sich niemand entziehen. Im Laufe der Show verschmelzen Akteure und Publikum. Sie feuern sich gegenseitig an, leiden und triumphieren miteinander. Das Ergebnis ist eine mitreißende Stimmung, wie man sie sonst wohl nur aus Fußballstadien kennt.



Ebenfalls für den LEA Award nominiert wurden die Produktion "Disney on Ice" sowie die Show "Art on Ice" aus der Schweiz. Sollte sich die Veranstaltung „Kaltenberger Ritterturnier“ bei der Verleihung durchsetzen, stünde sie als bayerische Produktion in einer Reihe mit internationalen Show-Produktionen wie dem Programm „Kooza“ des Cirque du Soleil oder dem Disney-Musical „Aladdin“, die den Preis 2015 und 2016 erhielten.



Produzent der spektakulären Show ist Prinz Heinrich von Bayern. Er sieht in der Nominierung für den LEA Award die Konsequenz der leidenschaftlichen Arbeit aller am Turnier Mitwirkenden. „Stuntleute, Musiker, Artisten und Techniker: Es ist unglaublich, mit wie viel Engagement unser Team die Kaltenberger Arena immer wieder zum Beben bringt. Es freut uns sehr, dass unsere Arbeit mit der Nominierung für den LEA Award eine solche Anerkennung erfährt.“ Gespannt fiebert man nun der Preisverleihung am 3. April entgegen.