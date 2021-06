Musikalischer Spaziergang im Gestüt am 26. Juni 2021

Kammermusikalische Klänge der Württembergischen Philharmonie Reutlingen im Gestütshof Marbach

Marbach, 10.06.2021. Pferde und Musik bei einem Spaziergang über den historischen Gestütshof des Haupt- und Landgestüts Marbach genießen, das können Kurzentschlossene, die am 26. Juni 2021 nachmittags noch nichts vorhaben und sich eine Karte für den Musikalischen Spaziergang im Gestüt gönnen. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen und das Haupt- und Landgestüt Marbach laden Musik- und Pferdeliebhaber ein, ab 16.45 Uhr, gemeinsam mit Gleichgesinnten, in Gruppen über den Gestütshof zu schlendern. Auf der Stallgasse, im historischen Reithaus, in der Geschirrkammer und am Stutenbrunnen, bringen Kammermusikensembles der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, an den unterschiedlichen Stationen Musik aus verschiedenen Epochen zum Klingen. Beim Spaziergang über die historische Anlage geben Gestütsmitarbeiter Einblicke in die Arbeit mit den verschiedenen Pferderassen, die zum gemeinsamen Abschluss im Gestütsinnenhof am Stutenbrunnen präsentiert werden. „Zwei Mal mussten die Marbach Classics, der beliebte Tanz der Pferde, nun abgesagt werden. Daher haben wir gemeinsam ein Format erdacht, das auch unter Pandemiebedingungen möglich ist“, erläutern Intendant Cornelius Grube und Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck. Für das leibliche Wohl hat die Hofschenke unterhalb des Gestüts geöffnet.





„Musikalischer Spaziergang im Gestüt“ am 26. Juni 2021: Ein Gemeinschaftsprojekt der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und des Haupt- und Landgestüts Marbach (Foto: Joachim Bräuninger)

Infos:

Karten gibt es für 30 Euro (erm. 25 Euro) bei der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, Telefon: (0 71 21) 8 20 12-26 (Mo-Fr 8.30 bis 12.30 Uhr) sowie online unter www.wuerttembergische–philharmonie.de oder telefonisch im Haupt- und Landgestüt Marbach unter Telefon: (0 73 85) 96 95-37

Reservierte Karten können im Gestüt am Konzerttag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Innenhof abgeholt werden.

Zutritt haben aus Sicherheitsgründen nur nachweislich Getestete, Geimpfte und Genesene, zudem besteht auch während der Veranstaltung eine Maskenpflicht. Weitere Details zum Hygienekonzept finden sich auf der Webseite der Philharmonie Reutlingen und des Gestüts.

Informationen zum ältesten staatlichen Gestüt Deutschlands auf www.gestuet-marbach.de

Claudia Gille-Eberhardt